Sau điều chỉnh địa giới hành chính, từ ngày 1/7/2025, Thành phố Đà Nẵng có tổng cộng 70 xã thuộc diện xây dựng nông thôn mới. Trong đó, 41 xã đã đạt chuẩn theo phương pháp tính mới sau sáp nhập. Các xã thuộc địa giới cũ của thành phố đều đạt đủ 19/19 tiêu chí, còn các xã từ tỉnh Quảng Nam cũ vẫn duy trì các tiêu chí đạt chuẩn từ năm 2020 trở về trước.

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương về kết quả triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, thành phố hiện có 100% thôn đã thành lập Ban phát triển thôn, 70/70 xã đã giao nhiệm vụ cho Phòng Kinh tế làm cơ quan thường trực chương trình cấp xã. Các chương trình chuyên đề như OCOP, du lịch nông thôn, chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn đều đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao đời sống và hạ tầng xã hội.

Tuy nhiên, thành phố còn hơn 30,3 tỷ đồng chưa được phân bổ, bao gồm 26,6 tỷ đồng vốn năm 2025 và hơn 3,6 tỷ đồng vốn chuyển từ các năm trước.

Diện mạo khu vực nông thôn Đà Nẵng ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Tại cuộc họp, đại diện các địa phương đã chỉ ra những khó khăn nổi bật như sự chồng chéo, trùng lặp về địa bàn và đối tượng đầu tư giữa các chương trình, tiến độ chậm trong bàn giao, điều chỉnh dự án sau sáp nhập, thiếu đồng nhất số liệu giữa các đơn vị, cùng với tác động kéo dài của mưa lũ. Việc huy động vốn đối ứng từ ngân sách cấp huyện và xã trước đây cũng gặp khó khăn, làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân.

Trước thực trạng đó, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ phân bổ, triển khai và giải ngân các nguồn vốn còn lại, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao.

Sở Tài chính phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu UBND thành phố sớm phân bổ hơn 30,3 tỷ đồng; trong đó hơn 10 tỷ đồng sẽ được cấp đối ứng thay cho phần ngân sách cấp huyện trước đây, hơn 20 tỷ đồng còn lại được rà soát và phân bổ lại cho các xã, ưu tiên địa bàn cũ của huyện và những xã bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì phối hợp các sở, ngành chuẩn bị điều kiện và tham mưu các phương án, giải pháp nhằm sớm triển khai tích hợp ba Chương trình mục tiêu quốc gia: xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Việc này sẽ tạo sự đồng bộ, nâng cao hiệu quả đầu tư, rút ngắn thời gian hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới, đồng thời cải thiện hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện nước và môi trường tại các xã.

Sở Tài chính cũng đã báo cáo Bộ Tài chính, đề nghị ưu tiên bố trí vốn và nguồn lực từ ngân sách để thành phố Đà Nẵng thực hiện chương trình, bảo đảm các dự án được triển khai đúng tiến độ, minh bạch và đạt hiệu quả cao.