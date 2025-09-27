Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (27/9), thời tiết Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to. Riêng phía Đông Bắc Bộ, Phú Thọ và Thanh Hóa đêm tới sáng mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to.

Cụ thể, ở Đông Bắc Bộ, Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Nguy cơ mưa cường suất lớn trên 80mm/3h. Từ chiều 27/9 mưa giảm dần.

Từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và cao nguyên Trung Bộ mưa rào và giông, có nơi mưa to đến rất to. Nam Bộ và các khu vực khác chiều tối mưa rào và giông, có nơi mưa to.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 27/9, có lúc có mưa rào và giông; mức nhiệt cao nhất chỉ 30 độ, trời dịu mát.

Về cơn bão Bualoi, sau khi vào Biển Đông từ tối qua (26/9), bão vẫn giữ hướng di chuyển Tây Tây Bắc với khoảng 35-40km/h. Đây là tốc độ di chuyển rất nhanh, thông thường các cơn bão trên Biển Đông chỉ đi với tốc độ 15-20km/h.

Đến 4h sáng nay, vị trí tâm bão cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 580km về phía Đông Đông Nam; cường độ cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 15, khả năng mạnh lên.

Theo các chuyên gia, bão khả năng đổ bộ đất liền khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị với sức gió cấp 10-12, giật cấp 14.

"Với tính chất đặc biệt của cơn bão này di chuyển nhanh trên biển nên sẽ tác động rất nhanh tới đất liền. Toàn bộ các tỉnh từ Nam Bộ ra đến Bắc Bộ đều phải chịu ảnh hưởng ở nhiều cấp độ", chuyên gia cảnh báo.

Trong đó, từ gần sáng 28-30/9, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm; riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết ngày 27/9/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, có lúc có mưa rào và giông. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Thanh Hóa - Huế

Nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có mưa to đến rất to; đêm có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.