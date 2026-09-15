Đà Nẵng

Sáng 15/9, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng phối hợp các lực lượng chức năng bắt đầu khai quật, cất bốc 17 hài cốt được chôn cất nhiều năm tại Nghĩa trang Nhân dân Gò Cao, thôn Gò Cao, xã Thu Bồn, để đưa về nghĩa trang liệt sĩ.

Thông tin về ngôi mộ tập thể được ông Võ Đình Thế cung cấp. Theo ông Thế, số hài cốt này được ông cùng một số người cất bốc, chôn cất từ năm 1988 và chăm lo hương khói trong nhiều năm qua.

Sau khi mở nắp mộ, qua từng lớp đất, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện nhiều di vật như dây dù, vải võng, ví da, bàn chải cùng một số dấu tích liên quan.

Lực lượng quân đội thực hiện khai quật, cất bốc hài cốt tại ngôi mộ tập thể ở xã Thu Bồn. Ảnh: Quang Cường

Những di vật được tìm thấy bước đầu phù hợp với lời kể của ông Thế về quá trình phát hiện, cất bốc và mai táng các hài cốt cách đây 38 năm.

Kể lại sự việc, ông Thế cho biết năm 1988, khi đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Hiệp Đức, ông chứng kiến xe ủi thi công công trường làm lộ 17 bộ hài cốt. Dưới hố chôn có dép cao su, súng, võng dù và nhiều vật dụng.

Chi tiết này sau đó tiếp tục được các cựu chiến binh, nhân chứng cung cấp trong quá trình xác minh.

Sau khi báo cơ quan chức năng, ông cùng một số người đứng ra cất bốc, đưa số hài cốt này chôn tại khu đất gần đó.

Ít năm sau, khi đang làm ăn tại TP.HCM, ông Thế được người ở Hiệp Đức đề nghị trở về để di dời ngôi mộ sang nơi khác.

Dây dù, vải võng cùng một số di vật được phát hiện trong ngôi mộ tập thể. Ảnh: Quang Cường

Sau khi xin phép địa phương tại xã Thu Bồn, ông tự bỏ kinh phí đưa toàn bộ số hài cốt về chôn cất tại đây, xây mộ tươm tất và chăm lo hương khói từ đó đến nay.

Theo ông Thế, gia đình coi những người được chôn cất trong ngôi mộ tập thể như người thân, tổ chức lễ giỗ hằng năm. Tại nhà ông ở TPHCM cũng có một gian thờ riêng dành cho 17 người này.

Ông Võ Đình Thế (áo đen) có mặt tại buổi cất bốc hài cốt sáng 15/9. Ảnh: Quang Cường

Từ thông tin do ông Thế cung cấp, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng tổ chức xác minh, đối chiếu hồ sơ, gặp gỡ nhân chứng và các cựu chiến binh từng chiến đấu tại địa bàn Hiệp Đức.

Thông tin bước đầu cho thấy số hài cốt trên có thể liên quan đến cán bộ, chiến sĩ đặc công thuộc Sư đoàn 2, Quân khu 5, hy sinh năm 1970.

Các lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra, phân loại những dấu tích và di vật được tìm thấy trong quá trình khai quật. Ảnh: Quang Cường

Sau khi hoàn thành việc cất bốc, các hài cốt sẽ được đưa về Nghĩa trang liệt sĩ xã Hiệp Đức. Lễ truy điệu và an táng dự kiến tổ chức ngày 17/9.

Các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xác minh thông tin và danh tính các liệt sĩ.