Sở GD-ĐT Đà Nẵng yêu cầu UBND các phường, xã, đặc khu; các trường, trung tâm trực thuộc; cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đại học trên địa bàn, cho trẻ mầm non, học sinh, học viên nghỉ học từ chiều nay (22/10) đến hết ngày mai (23/10).

Đối với các trường tổ chức bán trú, Sở đề nghị bố trí thời gian cho học sinh nghỉ sớm, thông báo để phụ huynh đón con sau bữa trưa; đồng thời phân công giáo viên, nhân viên túc trực, chăm sóc học sinh trong lúc chờ cha mẹ đến đón.

Các trường nội trú, bán trú được yêu cầu tăng cường quản lý, tuyệt đối không để học sinh tự ý về nhà khi chưa đảm bảo điều kiện an toàn.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và trường đại học tư thục được phép chủ động quyết định việc học của sinh viên căn cứ theo tình hình thực tế.

Cắt tỉa cây xanh tại trường THPT Nguyễn Văn Thoại (phường Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Ảnh: V.P

Sở GD-ĐT TP Huế cũng thông báo cho tất cả học sinh, sinh viên trên địa bàn nghỉ học từ chiều 22/10 và ngày 23/10. Đồng thời yêu cầu các đơn vị trường học chủ động theo dõi sát thông tin cảnh báo, dự báo bão số 12; thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên và nhà trường.

Sở cũng chỉ đạo rà soát, kiểm tra, củng cố cơ sở vật chất, đặc biệt là các điểm trường vùng sâu, vùng xa, nơi có nguy cơ sạt lở hoặc ngập úng cao; di dời thiết bị, hồ sơ, tài sản đến nơi an toàn để giảm thiểu hư hại.

Ngành giáo dục hai địa phương yêu cầu các đơn vị duy trì lực lượng ứng trực, thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, phối hợp với chính quyền và ngành chức năng để chủ động ứng phó; đồng thời khẩn trương dọn dẹp, vệ sinh trường lớp sau bão, tạo điều kiện để học sinh sớm trở lại học tập.