Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 7h sáng nay (22/10), bão số 12 (Fengshen - Thần Gió) cách TP Đà Nẵng khoảng 280km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 10km/h.

Ảnh vệ tinh bão số 12 lúc 7h sáng nay (22/10). Nguồn: NCHMF

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12; sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão cao 5-7m, biển động rất mạnh.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, đảo Cù Lao Chàm và đặc khu Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Đề phòng nước dâng do bão vùng ven bờ các tỉnh từ Quảng Trị tới TP Đà Nẵng cao từ 0,4-0,8m.

Toàn bộ tàu, thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Ven biển, cửa sông từ Quảng Trị tới TP Đà Nẵng cần đề phòng sóng lớn kết hợp với triều cường và nước dâng do gió gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển.

Đồng thời, trên đất liền, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh, từ chiều nay (22/10) trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng có gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9.

Hướng di chuyển của bão số 12, cập nhật sáng 22/10. Nguồn: NCHMF

Từ trưa nay đến 27/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa lớn diện rộng (mưa cường độ lớn tập trung từ chiều nay đến hết 23/10).

Tổng lượng mưa phổ biến ở Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi khoảng 200-400mm, cục bộ có nơi trên 500mm; khu vực Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng phổ biến 500-700mm, cục bộ có nơi trên 900mm. Cảnh báo mưa có cường độ lớn (>200mm/3giờ).

Mưa lớn tại Đà Nẵng Từ chiều 22–27/10, Đà Nẵng khả năng cao có mưa lớn diện rộng, kéo dài nhiều ngày. Tổng lượng mưa:

• Hải Vân, Hòa Khánh, Hải Châu, Cẩm Lệ, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hội An, Hòa Tiến, Điện Bàn, Đại Lộc: 500-700 mm, có nơi >900 mm.

• Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành: 450-650 mm, có nơi >800 mm.

• Đông Giang, Tây Giang, Thạnh Mỹ: 200-400 mm, có nơi >500 mm.

• Quế Sơn, Tiên Phước, Khâm Đức, Trà My: 500-700 mm, có nơi >850 mm.

• Hoàng Sa: 100-200 mm, có nơi >250 mm.

Mưa lớn trên khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10/2025. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị.

Các địa phương cần lưu ý vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trước, trong và sau bão, sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng lên mức báo động 3 và vượt báo động

Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt - cấp 3. Ngoài ra, đề phòng nguy cơ xuất hiện giông, lốc kèm gió giật mạnh trong vùng ảnh hưởng hoàn lưu bão, cả trước và trong khi bão đổ bộ.