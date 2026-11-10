Hoạt động tham quan bán đảo Sơn Trà tạm dừng từ chiều 10/11 đến khi có thông báo mới, do dự báo mưa lớn kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất và lũ quét.

Chiều 10/11, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng thông báo tạm dừng hoạt động tham quan bán đảo Sơn Trà từ 15h30 cùng ngày nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và du khách. Thời điểm mở cửa trở lại chưa được xác định.

Theo Ban Quản lý, dự báo từ ngày 10-11/11, Đà Nẵng có mưa to đến rất to, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất, lũ quét. Trước diễn biến thời tiết phức tạp, đơn vị quyết định tạm dừng hoạt động tham quan tại bán đảo Sơn Trà.

Trước đó, ngày 9/11, Ban Quản lý đã khuyến cáo người dân và du khách chủ động điều chỉnh lịch trình, tạm hoãn các hoạt động tham quan, trekking, hiking khi có mưa lớn, dông sét.

Một góc bán đảo Sơn Trà

Đặc biệt, du khách được khuyến cáo tránh di chuyển trên các tuyến đường dốc, trơn trượt, khu vực có nguy cơ sạt lở hoặc cây gãy đổ; không tiếp cận các con suối, khe nước và nơi có nguy cơ nước chảy xiết.

Khi thời tiết xấu, người dân và du khách không cố thực hiện các hoạt động tham quan, trekking, hiking hoặc di chuyển trên các cung đường ở bán đảo.

Người tham gia giao thông cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, không dừng, đỗ xe tại vị trí khuất tầm nhìn, dưới tán cây lớn hoặc khu vực có nguy cơ sạt lở.

Ban Quản lý cũng đề nghị người dân, du khách thường xuyên cập nhật dự báo thời tiết, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và nhân viên quản lý; không tự ý đi vào những khu vực đã có cảnh báo nguy hiểm hoặc hạn chế tham quan.

Bán đảo Sơn Trà (thuộc phường Sơn Trà) với ba mặt giáp biển, một mặt tựa vào đô thị, từ lâu được ví như “lá phổi xanh”, “viên ngọc quý” của TP Đà Nẵng.

Sở hữu diện tích hơn 4.400 ha, Sơn Trà là khu bảo tồn thiên nhiên với hệ sinh thái động, thực vật phong phú, trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách khi đặt chân đến Đà Nẵng. Nơi đây là “ngôi nhà chung” của nhiều loài linh trưởng quý hiếm như voọc chà vá chân nâu, khỉ vàng, khỉ mặt đỏ…