Ngày 10/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường thủy đối với việc sà lan Thành Đạt 86 tông cầu Ghềnh, xảy ra ngày 6/3, tại Km 38+050 tuyến sông Đồng Nai, thuộc phường Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Công an làm việc với Phạm Thanh Bình. Ảnh: Đ.A

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 10h18 ngày 6/3, Phạm Thanh Bình (26 tuổi, quê Ninh Bình) điều khiển sà lan Thành Đạt 86 lưu thông trên sông Đồng Nai.

Khi đến khu vực giao cắt với tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua cầu Ghềnh (phường Biên Hoà), sà lan đã va chạm trực tiếp vào khoang số 5, nhịp số 2 của cầu.

Cú va chạm khiến kết cấu cầu và hệ thống đường sắt trên cầu bị biến dạng, cong vênh, làm lệch đường ray.

Sự cố buộc ngành đường sắt phải dừng chạy các đoàn tàu khách và tàu hàng qua khu vực từ ga Biên Hòa đến ga Dĩ An. Đến nay, tuyến đường sắt qua cầu Ghềnh vẫn đang được khắc phục.

Theo cơ quan chức năng, vụ tai nạn gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản, kết cấu hạ tầng giao thông quốc gia, đồng thời ảnh hưởng lớn đến hoạt động của ngành đường sắt, việc vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp và quyền lợi của nhiều hành khách.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Hoàng Anh

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động lực lượng đến hiện trường, phối hợp các đơn vị liên quan phong tỏa khu vực, tổ chức cứu nạn người bị thương, đồng thời thông báo vụ việc đến các đơn vị khai thác vận tải liên quan.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tiến hành khám nghiệm hiện trường, kiểm tra phương tiện và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.