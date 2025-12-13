Theo thông tin ban đầu, ông Làng được tìm thấy trong tình trạng sức khỏe ổn định. Hiện ông đã được đưa về nghỉ ngơi và đoàn tụ với đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị.

Đại diện Bộ Dân tộc và Tôn giáo và Công an TP Hà Nội đón ông Hồ Văn Làng. Ảnh: LQT

Trước đó, khoảng 13h45 ngày 12/12, ông Làng rời Nhà khách Bộ Quốc phòng (số 145 Trích Sài, phường Tây Hồ, Hà Nội) và đi lạc.

Do là lần đầu tiên ra Hà Nội, không thông thạo đường sá nên ông mất phương hướng và mất liên lạc với đoàn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã khẩn trương tổ chức tìm kiếm.