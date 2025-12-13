Người phụ nữ dân tộc Mông, quê ở Điện Biên, mất tích suốt 10 năm, được phát hiện đi lạc ở Ninh Bình. Công an đã hỗ trợ chị liên lạc và đoàn tụ với gia đình.
Theo thông tin ban đầu, ông Làng được tìm thấy trong tình trạng sức khỏe ổn định. Hiện ông đã được đưa về nghỉ ngơi và đoàn tụ với đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị.
Trước đó, khoảng 13h45 ngày 12/12, ông Làng rời Nhà khách Bộ Quốc phòng (số 145 Trích Sài, phường Tây Hồ, Hà Nội) và đi lạc.
Do là lần đầu tiên ra Hà Nội, không thông thạo đường sá nên ông mất phương hướng và mất liên lạc với đoàn.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã khẩn trương tổ chức tìm kiếm.
Tiếp nhận thông tin cụ ông 77 tuổi đi lạc 70km, Công an xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh đã xác minh nhân thân và bàn giao ông về với gia đình.
Phát hiện bé trai 11 tuổi đạp xe trong tình trạng hoảng loạn, Công an phường Vĩnh Thông (TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) chăm sóc và tìm kiếm thông tin, giúp bé đoàn tụ với gia đình.
Phát hiện người đàn ông đi lạc hơn 300km trong trạng thái không minh mẫn, Công an xã Ia Tơi (huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum) đã hỗ trợ chăm sóc sức khỏe rồi liên hệ bàn giao người này cho gia đình.