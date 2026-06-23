Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã hội kiến với Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Miguel Diaz-Canel, Thủ tướng Manuel Marrero Cruz, hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Bruno Rodriguez Parrilla và thông báo kết quả Đại hội 14 tại Hội nghị do Trung ương Đảng Cộng sản Cuba tổ chức.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung hội kiến với Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel. Ảnh: ĐSQ Cuba tại Việt Nam

Bộ trưởng Lê Hoài Trung trân trọng chuyển thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Đại tướng Raul Castro Ruz và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Diaz-Canel, chuyển lời thăm hỏi của lãnh đạo cấp cao của Việt Nam tới lãnh đạo Cuba. Bộ trưởng khẳng định sự quan tâm sâu sắc và lập trường nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam là tăng cường đoàn kết, ủng hộ sự nghiệp cách mạng của nhân dân Cuba, quyết tâm đồng hành, cùng Cuba thúc đẩy hợp tác anh em vì sự phát triển của mỗi nước, hoà bình, ổn định trên thế giới.

Trên cơ sở văn kiện Đại hội 14, các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã thông tin toàn diện về các vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam, các bài học kinh nghiệm rút ra.

Chia sẻ về những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội và tình hình tổng thể thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng cũng giới thiệu về các mục tiêu, định hướng lớn, các nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược được Đại hội 14 thông qua nhằm đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, phấn đấu thực hiện các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và 2045.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao những biện pháp chuyển đổi toàn diện, đặc biệt là về kinh tế, mà hội nghị bất thường Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba và Quốc hội Cuba vừa thông qua.

Việt Nam tin tưởng với bản lĩnh cách mạng, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Cuba dưới sự lãnh đạo của Đại tướng Raul Castro và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Diaz-Canel, Cuba sẽ vượt qua những khó khăn, thách thức.

Tại các cuộc tiếp, hội đàm với đoàn công tác của Đảng, Nhà nước Việt Nam, các lãnh đạo Cuba bày tỏ vui mừng và trân trọng trước việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cử đặc phái viên sang Cuba, điều đó thể hiện sự tin cậy đặc biệt và quan hệ thắm tình đồng chí, anh em giữa hai Đảng, hai nước, nhân dân hai nước, là sự kiện rất có ý nghĩa trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực hiện nay.

Các lãnh đạo Cuba nhấn mạnh luôn quan tâm và sẽ tiếp tục tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác giữa hai nước phát triển toàn diện trên các lĩnh vực và đạt được những kết quả quan trọng mới, đáp ứng thiết thực lợi ích của nhân dân hai nước.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao Bruno Rodriguez Parrilla. Ảnh: ĐSQ Cuba tại Việt Nam

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel và Thủ tướng Manuel Marrero Cruz bày tỏ ấn tượng sâu sắc, tốt đẹp về truyền thống cách mạng, anh hùng, các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Những bài học quan trọng cả về lý luận và thực tiễn của Việt Nam qua 40 năm đổi mới là rất có giá trị để Cuba tham khảo trong quá trình đưa ra các biện pháp chuyển đổi toàn diện vừa qua.

Các lãnh đạo Cuba đánh giá cao các kết quả hợp tác giữa hai nước, nhất là nông nghiệp, thủy sản, được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và sự quyết liệt triển khai của các cơ quan.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục thúc đẩy trao đổi các đoàn cấp cao, hợp tác giữa các cơ quan liên quan. Trong năm 2026 là dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh lãnh tụ Fidel Castro, hai bên cũng thống nhất phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm quan trọng, nhiều ý nghĩa, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh giao lưu nhân dân và thế hệ trẻ hai nước.

Hai bên khẳng định cần phát huy vai trò của các cơ chế hợp tác song phương, tiếp tục phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như Liên Hợp Quốc, Phong trào Không liên kết.

Trong chuyến công tác, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng đã đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Anh hùng dân tộc Cuba José Martí, Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô La Habana; thăm và nói chuyện với cộng đồng người Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba; thăm các dự án nông nghiệp, lúa gạo, sản xuất nhu yếu phẩm của doanh nghiệp Việt Nam tại Cuba.

Chuyến thăm đã thành công tốt đẹp, để lại dấu ấn đậm nét về tình đoàn kết, thuỷ chung giữa hai Đảng, hai nước và quyết tâm chung trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác đặc biệt giữa hai nước.