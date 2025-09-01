Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel bày tỏ vinh dự được có mặt tại lễ kỷ niệm, đúng vào dịp Việt Nam kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Chủ tịch nước Lương Cường và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba dự lễ kỷ niệm

Ông nhắc lại bài viết của Anh hùng dân tộc Cuba Jose Marti về “Cuộc dạo chơi trên đất nước của người An Nam” in trên tạp chí Tuổi Vàng cuối thế kỷ 19 nói về dân tộc Việt Nam cao quý với tinh thần quả cảm, cần cù đã luôn chiến đấu để tìm lấy tự do.

Lịch sử sau này cho thấy những câu chuyện của Jose Marti vẫn có giá trị khi nhân dân Việt Nam đã giành được nhiều chiến thắng vang dội trong lịch sử đấu tranh vì độc lập dân tộc.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba khẳng định lịch sử đấu tranh phi thường và những chiến thắng vẻ vang của dân tộc Việt Nam chính là nền tảng cho mối quan hệ mẫu mực của hai nước với sự ủng hộ vô điều kiện của Cách mạng Cuba.

Chủ tịch nước Lương Cường và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel xem trưng bày ảnh và phim tư liệu về dấu mốc nổi bật trong 65 năm quan hệ Việt Nam - Cuba

Cuba vinh dự là quốc gia đầu tiên ở Mỹ Latinh thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào ngày 2/12/1960, là quốc gia đầu tiên trên thế giới thành lập Ủy ban đoàn kết với miền Nam Việt Nam.

Quan hệ đặc biệt đã được hình thành giữa Việt Nam và Cuba, vượt qua thử thách và trở thành hình mẫu của tình hữu nghị và hợp tác, nhất là trong thời điểm hòa bình thế giới đang đối mặt với những thách thức to lớn.

Lãnh tụ Fidel Castro có câu nói bất hủ “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”, và ngày nay, Cuba tiếp tục khẳng định những tình cảm ấy vẫn còn nguyên vẹn.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba điểm lại những mốc son trong suốt 65 năm hai nước kề vai, sát cánh. Ngày nay, quan hệ giữa hai nước được củng cố trên mọi lĩnh vực.

Ông Miguel Díaz-Canel: Quan hệ hai nước được củng cố trên mọi lĩnh vực, từ quan hệ Đảng, Nhà nước, Quốc hội cho tới kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng, an ninh, các tổ chức chính trị xã hội, giao lưu nhân dân...

Ông đánh giá cao sự ủng hộ kiên định mà Việt Nam dành cho Cuba trong cuộc đấu tranh yêu cầu chấm dứt lệnh bao vây cấm vận, đưa Cuba ra khỏi danh sách phi lý các quốc gia bảo trợ khủng bố. Ông bày tỏ lòng biết ơn với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam vì sự hỗ trợ vô giá với an ninh lương thực của Cuba, đặc biệt là những chiến dịch quyên góp ủng hộ đầy ý nghĩa mới đây.

Tình cảm gắn kết giữa hai dân tộc Cuba và Việt Nam vượt qua mọi khoảng cách địa lý và điều kiện kinh tế để trở thành một giá trị tinh thần bền vững và không gì có thể phá vỡ.

Trong khi đó, Chủ tịch nước Lương Cường xúc động ôn lại những dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước.

Cùng chung lý tưởng cao đẹp là Độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, dưới ánh sáng tư tưởng của Anh hùng Jose Marti, lãnh tụ Fidel Castro, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và sự lãnh đạo của hai Đảng Cộng sản, nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ và nhân dân hai nước đã dày công vun đắp mối quan hệ thủy chung, trong sáng Việt Nam - Cuba...

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Chủ tịch nước nhắc lại tình đoàn kết của Cuba với Việt Nam trong những năm tháng ác liệt nhất của cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc. Đó là minh chứng thể hiện sự đoàn kết, sự ủng hộ quý báu, là nguồn cổ vũ, động viên hết sức to lớn đối với nhân dân Việt Nam.

Khi Việt Nam bước vào thời kỳ Đổi mới, Cuba nỗ lực vượt qua thời kỳ đặc biệt và tiến hành quá trình cập nhật hóa mô hình kinh tế, hai nước tiếp tục giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ những hạt lúa, hạt đường ngọt ngào.

Trong khi Cuba đã trao Việt Nam nhiều giống vật nuôi, cây trồng quý, vắc xin phòng Covid-19, Việt Nam tích cực hỗ trợ Cuba phát triển sản xuất lúa gạo, nuôi trồng thủy sản, phát triển cây cà phê... Hai nước cũng trao đổi với nhau những kinh nghiệm, bài học về phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ đất nước.

Việt Nam luôn trân trọng khắc ghi tình đoàn kết và sự ủng hộ chí nghĩa, chí tình của Cuba. Việt Nam trước sau như một đặc biệt coi trọng quan hệ với Cuba, không ngừng củng cố, vun đắp và phát triển quan hệ hợp tác toàn diện.

Chủ tịch nước: Ngày 2/12/1960, Việt Nam và Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao, một mốc son lịch sử, mở đầu cho mối quan hệ thân tình mẫu mực, hiếm có

Chủ tịch nước khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba đã được tôi luyện, thử thách ở những thời kỳ khó khăn nhất của cách mạng mỗi nước, trải qua những biến động phức tạp của tình hình thế giới. Đến nay, quan hệ đó vẫn không hề thay đổi và ngày càng trở nên sâu sắc, tốt đẹp hơn.

Lãnh đạo Việt Nam tin tưởng Cuba sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục giành được những thắng lợi to lớn hơn.