Chiều nay, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, báo chí đề nghị người phát ngôn cho biết quan điểm về việc Cuba đối thoại Mỹ; Việt Nam có thể đóng góp gì trong quá trình bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.

Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết, Việt Nam quan tâm theo dõi tình hình và tin tưởng Cuba sẽ khắc phục và vượt qua những khó khăn, thách thức hiện nay.

"Một lần nữa, Việt Nam khẳng định, tình đoàn kết hữu nghị truyền thống với nhân dân Cuba anh em và nhất quán ủng hộ các nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc yêu cầu dỡ bỏ bao vây cấm vận đơn phương chống Cuba", người phát ngôn bày tỏ.

Xếp hàng chờ đến lượt đổ xăng ở một trạm nhiên liệu ở thủ đô La Habana (Cuba). Ảnh: TTXVN

Việt Nam hoan nghênh và ủng hộ việc Cuba và Mỹ tiến hành đối thoại để tìm giải pháp cho các khác biệt trong quan hệ song phương, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.

Việt Nam mong muốn hai bên sớm đạt được tiếng nói chung để đi tới cải thiện và bình thường hóa quan hệ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình hợp tác ổn định và phát triển khu vực và trên thế giới.

Cuba hiện đối mặt với giai đoạn khó khăn nhất trong nhiều thập kỷ, trong bối cảnh lệnh cấm vận kéo dài của Mỹ và tình trạng thiếu hụt nhiên liệu nghiêm trọng.

Trong bài phát biểu trên sóng truyền hình trực tiếp ngày 13/3, Chủ tịch Cuba Díaz-Canel đã nói về quan hệ hiện nay giữa nước này với chính phủ Mỹ.

"Các cuộc đối thoại giữa Mỹ và Cuba nhằm xác định những vấn đề song phương cần giải quyết, dựa trên mức độ nghiêm trọng và tác động của chúng. Ngoài ra, các cuộc tiếp xúc cũng đánh giá thiện chí của cả hai bên trong việc thực hiện các hành động cụ thể vì lợi ích của người dân hai nước, đồng thời xác định các lĩnh vực hợp tác nhằm đảm bảo an ninh và hòa bình tại Mỹ Latinh", ông Diaz-Canel nói.

Chủ tịch Cuba nhấn mạnh, La Habana sẵn sàng thúc đẩy tiến trình này trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng hệ thống chính trị của mỗi quốc gia, cũng như chủ quyền và quyền tự quyết của hai nước, đồng thời bảo đảm tuân thủ luật pháp quốc tế.