Tuy nhiên, đối với nhiều nhà quan sát nước ngoài, câu hỏi trọng tâm vẫn là: Liệu Tehran có bị tê liệt do xung đột?

Israel và Mỹ bắt đầu chiến dịch tấn công Iran vào 28/2. Ảnh: WANA

Theo hãng tin Wana, các báo cáo từ hiện trường vào đêm 1/3 cho thấy bất chấp các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào cuối buổi chiều và buổi tối, thủ đô của Iran không rơi vào hỗn loạn hay xảy ra những cuộc di tản hàng loạt.

Một nhà báo địa phương đã di chuyển qua nhiều khu vực khác nhau của Tehran từ 22h tối 1/3 đến 3h sáng hôm sau, kể rằng mặc dù một số nhóm đối lập kêu gọi tụ tập biểu tình, nhưng không có dấu hiệu của tình trạng bất ổn trên đường phố.

Nhà báo này cho biết Tehran dường như không bị "xung đột tàn phá", mà là một thành phố đang chìm trong đau thương. Đường phố yên tĩnh hơn bình thường nhưng không vắng vẻ. Các cửa hàng thiết yếu vẫn mở cửa, xe cộ vẫn lưu thông và cuộc sống dù chậm hơn nhưng vẫn tiếp diễn.

Đau thương dưới bầu trời căng thẳng

Đêm 1/3, hàng nghìn người tập trung tại các quảng trường lớn của thủ đô Iran, gồm cả Quảng trường Enghelab theo lời kêu gọi của Hội đồng Điều phối truyền bá Hồi giáo nhằm phản đối vụ sát hại Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.

Trong khi các nghi lễ đang diễn ra, một số tiếng nổ vang lên ở các khu vực khác nhau của thành phố. Đám đông đáp lại bằng cách hô vang khẩu hiệu “Allahu Akbar” (Thánh Allah vĩ đại). Đối với một số người, cảnh tượng này gợi nhớ đến những năm tháng chiến tranh Iran - Iraq.

Ảnh: WANA

Dịch vụ cung cấp nhu yếu phẩm vẫn hoạt động

Trong thời kỳ xung đột, chuỗi cung ứng thường bị ảnh hưởng đầu tiên. Tuy nhiên, chính quyền Tehran khẳng định các dịch vụ công cộng không bị gián đoạn.

Theo người đứng đầu Tổ chức Nông nghiệp Tehran, 2.500 tấn bột mì được phân phối hàng ngày cho các tiệm bánh và nhiều tiệm đang hoạt động theo 3 ca.

Hàng nghìn tấn gạo, đường, dầu ăn và chà là cũng đã được dự trữ và phân phối. Chợ gia cầm, với hơn 3.000 tấn gà tươi và đông lạnh được cung cấp mỗi ngày, vẫn trong tình trạng “ổn định”.

Người phát ngôn của thành phố Tehran thông báo tất cả các chợ rau quả thuộc thành phố và chuỗi cửa hàng Shahrvand vẫn hoạt động bình thường, việc đóng cửa vào giờ trưa đã tạm dừng.

Số người đợi ở trạm xăng và ngân hàng ít hơn

Ảnh: WANA

Người phát ngôn của Hiệp hội Chủ sở hữu trạm xăng Iran cho biết, việc phân phối vẫn tiếp tục theo quy trình bình thường và số người xếp chỗ để mua hàng đã giảm hơn so với những ngày đầu của cuộc khủng hoảng.

Các ngân hàng vẫn hoạt động, nhưng chỉ với các chi nhánh được chỉ định. Trong khi đó, các văn phòng chính phủ hoạt động với khoảng 50% công suất. Các trường học sẽ tiếp tục học trực tuyến cho đến hết năm học.

Tuần tra trên không tại Tehran

Sau khi tuyên bố tình trạng sẵn sàng cao độ, các máy bay chiến đấu của Không quân Iran bắt đầu bay lượn trong không phận Tehran. Theo báo cáo, các máy bay MiG-29 và Yak-130 được giao nhiệm vụ hỗ trợ và bảo vệ không phận thủ đô.

Người ở lại, người rời đi

Một số gia đình đã rời Tehran để đề phòng. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ chính quyền thành phố, một phần đáng kể dân số vẫn ở lại. Phương tiện giao thông công cộng vẫn hoạt động và miễn phí.

Các đội tuần tra Basij và lực lượng tình nguyện cũng đã được triển khai trên khắp các quận để duy trì an ninh.

Hình ảnh chân thực về Tehran giữa xung đột

Tehran ngày nay không mang dáng vẻ của một thành phố hoàn toàn bình thường cũng không phải một đô thị sụp đổ. Tiếng nổ, những hàng người xếp dài trước các tiệm bánh, người dân di chuyển trên đường phố, những lời than khóc, hoạt động mua sắm thường nhật, máy bay chiến đấu trên không và xe máy chạy xuyên đêm... tất cả cùng tồn tại trong một khung cảnh duy nhất.

Đối với những người ngoài cuộc khi nghe cụm từ “vụ đánh bom Tehran”, hình ảnh được mường tượng có thể là một thành phố trên bờ vực sụp đổ. Song, những gì diễn ra trên đường phố lại cho thấy hình ảnh khác - một thành phố đang vượt qua khủng hoảng một cách thận trọng nhưng vẫn đứng vững.