Ngày 17/12, Đại học Cần Thơ cho biết đã ban hành thông báo về danh mục tổ hợp xét tuyển đại học chính quy năm 2026.

Theo đó, Đại học Cần Thơ dự kiến tuyển sinh 121 ngành đào tạo, thuộc nhiều lĩnh vực như sư phạm, kinh tế, kỹ thuật, công nghệ thông tin, nông nghiệp, thủy sản, khoa học xã hội và nhân văn, luật...

Danh mục tổ hợp xét tuyển năm 2026 rất đa dạng; trong đó, các ngành đều quy định môn chính và áp dụng hệ số nhân 2. Các tổ hợp xét tuyển truyền thống như A00, A01, B00, C00, D01… vẫn được duy trì.

Đáng chú ý, từ năm 2026, Đại học Cần Thơ dự kiến mở thêm 7 ngành mới gồm: Công nghệ tài chính (A00, A01, C02, D01); Khoa học dữ liệu (A00, A01, X06, X26); Chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn thuộc ngành Kỹ thuật máy tính (chương trình kỹ sư tài năng - A00, A01, X06, X07); Kỹ thuật cơ khí (chương trình chất lượng cao - A00, A01, X26, X27); Chuyên ngành Đường sắt tốc độ cao thuộc ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (A00, A01, X26, X27); Quản lý xây dựng (A00, A01, X26, X27) và Bảo vệ thực vật (chương trình chất lượng cao - A00, A01, B00, B08).

Theo Đại học Cần Thơ, môn chính của 7 ngành trên đều là môn Toán.

Nhà trường cho biết, điểm xét tuyển được tính theo thang điểm 40, bằng tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển, trong đó môn chính được nhân hệ số 2, cộng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo quy chế tuyển sinh.

Chi tiết bảng tổ hợp xét tuyển đại học chính quy năm 2026 của Đại học Cần Thơ.

Năm 2025, điểm chuẩn trúng tuyển vào Đại học Cần Thơ dao động từ 15 đến 28,61 điểm, trong đó ngành Sư phạm Lịch sử có mức điểm cao nhất.