Hiện tại, nhiều trường đại học đã công bố phương án tuyển sinh dự kiến năm 2026, trong đó có sự điều chỉnh về tổ hợp xét tuyển. Chẳng hạn tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) vừa thông báo 15/30 ngành của trường này sẽ không xét tuyển bằng tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa), trong đó bao gồm nhiều ngành “hot” như: Báo chí, Đông phương học, Quan hệ công chúng, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Tâm lý học…

Ngoài ra, trường này cũng không xét các tổ hợp C03 (Toán, Ngữ văn, Lịch sử), C04 (Toán, Ngữ văn, Địa lý), X78 (Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo dục kinh tế và pháp luật). Nhìn chung ở hầu hết các ngành, trường sử dụng khoảng 2 – 5 tổ hợp, trong đó môn Tiếng Anh hoặc Ngữ văn được nhân hệ số 2 nhằm phù hợp với yêu cầu của Bộ GD-ĐT là môn chung phải chiếm ít nhất 50% tổng số điểm.

Theo lý giải của trường, việc bỏ tổ hợp C00 với một số ngành đều nằm trong lộ trình và đã được đưa ra từ năm 2025. Tuy nhiên, do thời gian gấp rút nên việc này chưa thể chính thức triển khai ở thời điểm đó.

Việc bỏ tổ hợp C00, đưa vào tổ hợp xét tuyển có môn Ngoại ngữ nhằm tăng cường hơn nữa tính quốc tế hóa các chương trình đào tạo, gia tăng số môn học được giảng dạy bằng tiếng Anh, đồng thời thực hiện chiến lược đưa Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Nguyễn Huế

Ngoài Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Sĩ quan Chính trị cũng cho biết sẽ không còn sử dụng tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) và A00 (Toán, Lý, Hóa) trong mùa tuyển sinh năm 2026. Trường này sẽ dùng các tổ hợp là: C01 (Văn, Toán, Lý), C03 (Văn, Toán, Sử), C04 (Văn, Toán, Địa) và D01 (Văn, Toán, Anh).

Lý giải về sự điều chỉnh này, nhà trường cho hay thay đổi nhằm phù hợp với quy chế tuyển sinh hiện hành. Theo quy định, Bộ GD-ĐT yêu cầu tổ hợp môn dùng để xét tuyển bao gồm ít nhất 3 môn phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của chương trình đào tạo, trong đó phải có môn Toán hoặc Ngữ văn với trọng số tính điểm xét không dưới 25%. Từ năm 2026 số môn chung của các tổ hợp phải đóng góp ít nhất 50% trọng số tính điểm xét.

Do đó, 4 tổ hợp mà trường dự kiến đều lấy Toán và Văn - những môn 100% thí sinh thi tốt nghiệp - làm gốc và thay đổi ở môn thứ 3.

Một trường quân đội khác là Học viện Biên phòng cũng thông báo điều chỉnh tổ hợp xét tuyển với lý do tương tự. Trường sẽ sử dụng 3 tổ hợp gồm C03 (Văn, Toán, Sử), C04 (Văn, Toán, Địa), D01 (Văn, Toán, Anh) cho cả 2 ngành Biên phòng và Luật.

“Đây là phương án tối ưu và được sự nhất trí của các chuyên gia”, Học viện Biên phòng nêu.

Trong năm 2025, Học viện Biên phòng sử dụng 5 tổ hợp để tuyển sinh gồm A01, C00, C01, C03, D01. Như vậy năm tới, Học viện sẽ bỏ xét các tổ hợp A01, C00, C01.

Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng dự kiến bỏ tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh), B00 (Toán, Hóa, Sinh), X26 (Toán, Anh, Tin) khi xét bằng điểm thi tốt nghiệp.

Ở hầu hết các ngành, trường sử dụng 3 tổ hợp gồm A00 (Toán, Lý, Hoá), A01 (Toán, Lý, Anh), X06 (Toán, Lý, Tin). Riêng hai ngành Công nghệ Sinh học và Công nghệ Nông nghiệp bổ sung tổ hợp A02 (Toán, Lý, Sinh). Như vậy, các tổ hợp Trường Đại học Công nghệ dự kiến dùng để xét tuyển năm 2026 đều có hai môn chung là Toán và Lý.

Theo các chuyên gia, việc thay đổi tổ hợp một phần nhằm phù hợp với quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, một phần nhằm đáp ứng thực tiễn đào tạo và yêu cầu của “toàn cầu hóa”. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng điều này nhằm đảm bảo công bằng hơn trong xét tuyển.

Chẳng hạn với điểm tổ hợp C00 nhiều năm qua có xu hướng nổi trội hơn, trong khi quy chế tuyển sinh không phân chỉ tiêu theo từng tổ hợp hay phương thức, từ đó gây lo ngại các chương trình đào tạo “tràn ngập” thí sinh tổ hợp này, khiến mất công bằng trong xét tuyển.