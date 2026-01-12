Phòng mô phỏng điều khiển và khai thác đường sắt tốc độ cao tại trụ sở chính Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM. Hệ thống có tổng mức đầu tư khoảng 50 tỷ đồng, được xây dựng theo mô hình đào tạo của các quốc gia có ngành đường sắt phát triển.

Phòng mô phỏng trưng bày nhiều thiết bị kỹ thuật quan trọng của ngành đường sắt như giá chuyển hướng - bộ phận khung chịu lực nằm dưới toa xe; hệ thống giám sát thiết bị lấy điện tự động; thiết bị lấy điện ray thứ ba.

Mỗi hạng mục đều được gắn bảng tên và thuyết minh công năng, giúp sinh viên hiểu rõ vai trò của từng bộ phận trong tổng thể hệ thống.

Thân tàu và hệ thống cửa ke ga được lắp đặt theo đúng tỷ lệ thực tế.

Bên trong thân tàu là buồng lái - khu vực điều khiển trung tâm, nơi lái tàu thực hiện các thao tác vận hành, giám sát và đảm bảo an toàn.

Buồng lái được thiết kế hiện đại, đáp ứng yêu cầu vận hành ở tốc độ 250-350km/h.

Một trong những hạng mục quan trọng nhất là máy mô phỏng lái tàu, có khả năng tái hiện môi trường điều khiển trong điều kiện vận hành thực tế. Sinh viên được thực hành các thao tác lái, xử lý tình huống và sự cố kỹ thuật trong môi trường an toàn, trước khi tiếp cận vận hành ngoài thực địa.

Trung tâm điều hành (OCC) cho phép mô phỏng công tác điều độ, giám sát hoạt động tàu, tín hiệu, điện lực, thông tin liên lạc và an toàn.

Mô hình sa bàn đường sắt tái hiện thu nhỏ một phần tuyến gồm đường ray, nhà ga và các hạng mục phụ trợ.

Máy bán vé tự động được lắp đặt với màn hình hiển thị sơ đồ tuyến, khe nhận tiền mặt, quét mã QR và khay nhận vé. Thiết bị cho phép thực hành quy trình bán vé và thanh toán điện tử, mô phỏng hoạt động tại các nhà ga hiện đại.

Theo nhà trường, phòng mô phỏng góp phần rút ngắn thời gian đào tạo lại khi sinh viên tham gia làm việc tại doanh nghiệp, đồng thời phù hợp với đề án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đường sắt Việt Nam đến năm 2035, định hướng đến năm 2045 được Chính phủ phê duyệt hồi tháng 10/2025.

Chính phủ đặt mục tiêu đào tạo ít nhất 35.000 nhân lực ngành đường sắt trong giai đoạn 2025-2030 và khoảng 70.000 nhân lực trong giai đoạn 2031-2035, nhằm chuẩn bị cho các dự án đường sắt hiện đại.

Trong đó, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam dài 1.541km, dự kiến khởi công vào tháng 12/2026 và hoàn thành năm 2035, được xem là một trong những công trình hạ tầng chiến lược, đòi hỏi nguồn nhân lực lớn, được đào tạo bài bản ngay từ giai đoạn chuẩn bị.