Thời gian tới là giai đoạn quan trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Ban chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương liên quan chủ động triển khai các công việc, phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, thuộc thẩm quyền của ai thì người đó phải làm.

Thủ tướng nhấn mạnh phải tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, làm việc nào ra việc đó, làm việc nào dứt việc đó; phân công "6 rõ" - rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; mỗi công việc phải được giao cụ thể, theo dõi sát sao và đánh giá định kỳ; biểu dương, khen thưởng, kỷ luật, xử lý kịp thời.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp của Ban chỉ đạo. Ảnh: Nhật Bắc

Việc triển khai các dự án trên tinh thần "3 có" và "2 không": có lợi ích của Nhà nước, có lợi ích của người dân, có lợi ích của doanh nghiệp; không tham nhũng, tiêu cực, không để thất thoát, lãng phí tài sản, công sức, tiền bạc của nhân dân. Đồng thời hài hòa lợi ích, rủi ro chia sẻ giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Về nhiệm vụ quản lý nhà nước liên quan ngành công nghiệp đường sắt, Bộ Công Thương và các bộ ngành phải phối hợp trình Chính phủ trước ngày 15/1 các nghị định về giao việc, đặt hàng. Thủ tướng cũng yêu cầu khẩn trương báo cáo lại về đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đường sắt và giao Tổng công ty này xây dựng dự án phát triển công nghiệp đường sắt.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai các dự án đường sắt.

Cụ thể, với dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, Bộ Xây dựng căn cứ chỉ đạo của Bộ Chính trị chủ trì, lựa chọn công nghệ phù hợp nhất cho dự án, trình Thường trực Chính phủ để báo cáo cấp có thẩm quyền, hoàn thành trước ngày 15/1.

Bộ Xây dựng chỉ định tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi bảo đảm năng lực theo quy trình, thủ tục, quy định và thẩm quyền; chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan nghiên cứu, đề xuất lựa chọn hình thức đầu tư (đầu tư công, PPP, kinh doanh) để báo cáo tại phiên họp sắp tới của Ban chỉ đạo.

Các địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật theo kế hoạch đã được duyệt và nghị quyết của Quốc hội cho phép. Các tập đoàn Viettel, VNPT tiếp tục triển khai các nhiệm vụ được giao về hệ thống, công nghệ điều khiển.

Với dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, về tiến độ dự án thành phần 2, Bộ Xây dựng chỉ đạo hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt dự án vào tháng 6 để sớm khởi công. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm cân đối bảo đảm đủ vốn triển khai dự án, trong đó có phương án vay vốn nếu thuận lợi.

Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thành quy hoạch các tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn và Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái. Thủ tướng cũng đồng ý giao và hoan nghênh tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư tuyến Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái theo quy định của pháp luật.

Ảnh: Nhật Bắc

Về các dự án đường sắt đô thị, Thủ tướng đánh giá cao Hà Nội và TPHCM chủ động triển khai các tuyến theo thẩm quyền, bảo đảm khả năng kết nối và chuyển giao công nghệ, trong đó ưu tiên tuyến đường sắt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành, tuyến Văn Cao - Hòa Lạc (Hà Nội). Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt đô thị. Các bộ phối hợp hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, vốn, thủ tục.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam triển khai hiệu quả Đề án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đường sắt Việt Nam đến năm 2035, định hướng đến năm 2045; có lộ trình, kế hoạch cụ thể để đào tạo kịp thời nguồn nhân lực phục vụ xây dựng, quản lý, vận hành khai thác các tuyến đường sắt, nhất là tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng trong tất cả các công đoạn; đề nghị Kiểm toán Nhà nước hỗ trợ kiểm toán ngay từ đầu các dự án.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp tục sát sao chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ được giao, kịp thời tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc.