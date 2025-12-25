Phòng mô phỏng được xây dựng theo định hướng đào tạo dựa trên mô phỏng - phương thức tiên tiến đang được áp dụng rộng rãi tại các quốc gia có hệ thống đường sắt phát triển. Hệ thống cho phép tái hiện toàn diện các kịch bản điều khiển, tổ chức vận hành và xử lý tình huống trong môi trường tiệm cận thực tế của đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị.

Thông qua phòng mô phỏng, người học không chỉ được trang bị lý thuyết mà còn được rèn luyện kỹ năng điều hành, khai thác, xử lý tình huống và quản lý vận hành theo tiêu chuẩn công nghệ hiện đại. Đây là nền tảng quan trọng để đào tạo đội ngũ kỹ sư, chuyên gia và cán bộ quản lý có khả năng tham gia trực tiếp vào các dự án đường sắt hiện đại của Việt Nam trong thời gian tới.

Sinh viên thực nghiệm trong phòng mô phỏng điều khiển và khai thác đường sắt tốc độ cao.

PGS.TS Nguyễn Tiến Thủy, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng trường cho biết, phòng mô phỏng không chỉ phục vụ đào tạo sinh viên, bồi dưỡng giảng viên mà còn là không gian kết nối đào tạo - nghiên cứu - hợp tác, từng bước hướng tới chuyển giao công nghệ và mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đường sắt.

Ông Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, nhấn mạnh phát triển đường sắt, đặc biệt là đường sắt tốc độ cao, là một trong những định hướng chiến lược đã được Đảng và Nhà nước xác định trong tiến trình hiện đại hóa hạ tầng giao thông quốc gia. Đây là lĩnh vực có hàm lượng khoa học - công nghệ cao, đòi hỏi nghiêm ngặt về an toàn, kỹ thuật, tổ chức vận hành và chất lượng nguồn nhân lực.

Bộ trưởng đề nghị Trường ĐH Giao thông vận tải TPHCM phát huy hiệu quả Phòng mô phỏng trong đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực; triển khai các chương trình đào tạo nâng cao về đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hợp tác trong nước và quốc tế, từng bước tham gia đề xuất các giải pháp kỹ thuật, mô hình vận hành và quản lý an toàn cho hệ thống đường sắt hiện đại.

Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục quan tâm, phối hợp và tạo điều kiện để Nhà trường phát huy vai trò trong hệ thống đào tạo nguồn nhân lực giao thông vận tải, góp phần chuẩn bị vững chắc các điều kiện cho sự phát triển của ngành đường sắt Việt Nam trong giai đoạn tới.