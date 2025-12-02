Mới đây, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) công bố phương án tuyển sinh năm 2026. Một trong những điểm thay đổi lớn nhất là trường dự kiến bỏ xét tuyển tổ hợp C00 ở 11 ngành so với năm ngoái, gồm: Báo chí, Đông phương học, Hàn Quốc học, Khoa học quản lý, Quan hệ công chúng, Quản lý thông tin, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị văn phòng, Quốc tế học, Tâm lý học.

Bên cạnh đó, trường cũng không còn tuyển các tổ hợp C03 (Toán, Ngữ văn, Lịch sử), C04 (Toán, Ngữ văn, Địa lý), X78 (Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo dục kinh tế và pháp luật).

Trao đổi với PV VietNamNet, PGS.TS Đặng Hồng Sơn, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết thay đổi này đều nằm trong lộ trình tuyển sinh chung của nhà trường. Trước đó, vào mùa tuyển sinh năm 2025, nhà trường đã dự kiến bỏ xét tuyển bằng tổ hợp C00. Tuy nhiên, do thời gian gấp rút nên việc này chưa thể chính thức triển khai.

Năm nay, sau khi tính toán, thảo luận kỹ lưỡng với các đơn vị đào tạo trong trường, nhà trường đã chốt danh sách tổ hợp và công bố vào tháng 12 để thí sinh vẫn có thêm thời gian ôn luyện, chuẩn bị.

“Trong quá trình này, nhà trường đã cân nhắc đến những tác động đối với các thí sinh đang ôn luyện theo tổ hợp C00”, PGS.TS Đặng Hồng Sơn nói.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: USSH

Cũng theo PGS.TS Đặng Hồng Sơn, trong chiến lược phát triển của trường thời gian qua và sắp tới là đào tạo không chỉ cả các ngành thuộc lĩnh vực khoa học cơ bản như Văn học, Triết học, Lịch sử, Ngôn ngữ, Xã hội học, Lưu trữ học… mà còn phát triển dần sang các ngành khoa học mang tính hiện đại, ứng dụng cao.

Những ngành này đòi hỏi sự cập nhật thông tin và những lý thuyết mới nhiều hơn. Muốn tiếp cận, cập nhật nhanh, sinh viên cần phải có năng lực ngoại ngữ.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng đang đặt mục tiêu tối thiểu 30% môn học sẽ được giảng dạy bằng tiếng Anh, theo quy định của Bộ GD-ĐT. Do đó, vài năm trở lại đây, nhà trường tiếp tục thúc đẩy, tăng cường giảng dạy bằng tiếng Anh.

Chủ trương này cũng phù hợp với Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó có việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường.

Với những lý do này, PGS.TS Đặng Hồng Sơn cho hay nhà trường quyết định không còn tuyển tổ hợp C00 đối với những ngành mang tính cập nhật, hiện đại, thay vào đó tập trung tuyển các tổ hợp có sử dụng môn tiếng Anh.

Song với những ngành khoa học cơ bản, ngành truyền thống mang tính đặc thù về bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc, nhà trường vẫn xét tuyển bằng tổ hợp này.

Bên cạnh đó, nhà trường phân thành hai nhóm, một nhóm 12 ngành nhân đôi điểm môn Tiếng Anh và một nhóm 18 ngành nhân đôi điểm môn Ngữ văn.

“Đây là tính toán phù hợp với hai nhóm ngành đào tạo cơ bản và ứng dụng, nhằm tăng cường hơn nữa tính quốc tế hóa các chương trình đào tạo, gia tăng số môn học được giảng dạy bằng tiếng Anh, đồng thời thực hiện chiến lược đưa Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong đào tạo như tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết 71”, ông Sơn nói.