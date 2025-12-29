Năm 2026, HUTECH tuyển khoảng 10.000 chỉ tiêu theo 7 phương thức, gồm:

Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 của Đại học Quốc gia TP.HCM.

Xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính V-SAT năm 2026.

Xét tuyển học bạ THPT theo tổng điểm trung bình 3 môn năm lớp 12.

Xét tuyển học bạ THPT theo điểm trung bình cả năm lớp 12.

Xét tuyển kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với điểm học bạ THPT.

Xét tuyển theo chứng chỉ quốc tế uy tín (SAT, ACT, A-Level, IB).

So với năm 2025, HUTECH bổ sung phương thức xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và học bạ THPT, cùng xét tuyển theo chứng chỉ quốc tế, nhằm tăng cơ hội trúng tuyển cho thí sinh.

Với phương thức xét tuyển kết hợp, điểm xét tuyển được tính theo công thức: Điểm xét tuyển = (Điểm thi THPT + Điểm học bạ THPT)/2. Trong đó, điểm thi THPT là tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển (thang điểm 30); điểm học bạ THPT là tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 nhân 3.

Bên cạnh đó, HUTECH dự kiến tổ chức kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính V-SAT năm 2026 vào tháng 5/2026, tạo thêm kênh xét tuyển độc lập, linh hoạt để thí sinh chủ động lựa chọn phương thức phù hợp với năng lực học tập.

Về ngành đào tạo, trường dự kiến tuyển sinh 61 ngành đại học chính quy, trong đó có 3 ngành mới, gồm An ninh mạng và 2 ngành thuộc lĩnh vực khoa học sức khỏe là Y khoa, Y học cổ truyền.

Đối với hầu hết các ngành đào tạo, trường áp dụng 6 tổ hợp xét tuyển cho mỗi ngành, phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và đặc thù từng nhóm ngành. Riêng ngành Y khoa và Y học cổ truyền nhà trường áp dụng 3 tổ hợp xét tuyển, gồm các tổ hợp có Toán – Hóa hoặc Toán – Sinh, nhằm bảo đảm yêu cầu nền tảng kiến thức khoa học tự nhiên đối với nhóm ngành sức khỏe.