Đơn vị này hướng tới việc mời các giáo sư, phó giáo sư, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý đang công tác tại các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức quốc tế và tập đoàn công nghệ uy tín trên thế giới.

Nhu cầu tuyển trải rộng ở nhiều đơn vị thành viên: Trường ĐH Công nghệ Thông tin cần 15 giáo sư, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên cần 11, Trường ĐH Kinh tế - Luật cần 10, Trường ĐH An Giang cần 9, Trường ĐH Bách khoa cần 8, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn cần 7, Trường ĐH Khoa học Sức khỏe cần 6, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn cần 2.

Các lĩnh vực ưu tiên gồm: Chip - bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, công nghệ sinh học, y sinh học, công nghệ vật liệu, năng lượng mới, logistics, tài chính quốc tế, biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, lịch sử và văn hóa Việt Nam.

Giáo sư Emilie Allard-Vannier, Đại học Tours (Pháp) hướng dẫn sinh viên Trường ĐH Khoa học Sức khỏe làm thí nghiệm trong khuôn khổ chương trình Giáo sư thỉnh giảng. Ảnh: UHS

Ứng viên từ khối học thuật cần có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu (nếu có bằng tiến sĩ) hoặc đang là giáo sư, phó giáo sư tại các cơ sở uy tín. Với chuyên gia từ doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, yêu cầu tương đương 10 năm kinh nghiệm thực tế, từng giữ vai trò chuyên gia, quản lý hoặc tham gia các dự án R&D quy mô lớn.

Đại học Quốc gia TPHCM cũng mở cơ chế đặc biệt cho những trường hợp có thành tích nổi bật, được nhà khoa học uy tín giới thiệu, không giới hạn độ tuổi và có thể rút gọn quy trình bổ nhiệm. Giáo sư thỉnh giảng được hỗ trợ 2 vé máy bay khứ hồi mỗi năm, chi phí lưu trú và ăn uống tối đa 10 ngày làm việc tại Việt Nam; được tham gia các đề tài khoa học - công nghệ, tiếp cận cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, đồng thời được hỗ trợ thủ tục pháp lý, visa và vinh danh sau khi hoàn thành nhiệm kỳ.

Ngoài ra, các đơn vị thành viên sẽ chi trả thù lao theo khối lượng giảng dạy, nghiên cứu và thỏa thuận cụ thể trong hợp đồng, cùng các chính sách hỗ trợ đi lại và thủ tục liên quan.