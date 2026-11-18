HÀN QUỐC - Lo ngại gian lận bằng trí tuệ nhân tạo (AI), một số trường đại học đang xem xét chặn tín hiệu trong phòng thi. Giảng viên cũng đề nghị cơ quan quản lý khẩn trương siết an ninh trước kỳ thi tuyển sinh đại học.

Vụ gian lận bằng AI trong kỳ thi chứng chỉ kế toán thuế lần thứ 63 khiến các cơ sở giáo dục Hàn Quốc lo ngại tình trạng tương tự có thể xảy ra ở những kỳ thi quan trọng khác.

Theo The Chosun Daily, vụ việc gây chú ý sau khi Han Mo, 34 tuổi, người đạt điểm cao nhất kỳ thi chứng chỉ kế toán thuế năm nay, thừa nhận dùng camera siêu nhỏ và AI để gian lận. Ngày 15/11, người này đã nộp bản tự thú lên Cơ quan Cảnh sát thủ đô Seoul và đến làm việc với cơ quan điều tra với tư cách nghi phạm.

Người khai nhận gian lận trong kỳ thi chứng chỉ kế toán thuế đến làm việc với cảnh sát Seoul với tư cách nghi phạm, sáng 17/11. Ảnh: News1

Vụ việc làm dấy lên lo ngại thí sinh có thể sử dụng các thiết bị điện tử tinh vi để gian lận, đặc biệt khi kỳ thi tuyển sinh đại học Hàn Quốc (CSAT) năm 2027 dự kiến diễn ra ngày 19/11/2026.

Đại học Yonsei tính chặn tín hiệu trong phòng thi

Đại học Yonsei đang xem xét áp dụng biện pháp chặn tín hiệu tại một số phòng thi trong kỳ thi tuyển sinh chuyển tiếp năm học 2027, dự kiến tổ chức từ 10h đến 13h ngày 19/12/2026.

Theo các nguồn tin, nhà trường đang đánh giá tính khả thi của phương án nhằm ngăn thí sinh sử dụng thiết bị điện tử để gian lận. Tuy nhiên, phương án này có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động của Bệnh viện Severance gần khuôn viên trường.

Một đại diện Đại học Yonsei cho biết trường đang chuẩn bị các biện pháp giám sát chặt chẽ hơn, có tính đến nguy cơ gian lận liên quan đến AI. Việc chặn tín hiệu không dễ thực hiện, nhưng trường đang xem xét khả năng triển khai về mặt kỹ thuật.

Trong khi đó, Đại học Nữ sinh Ewha cũng tăng cường giám sát trước kỳ thi tự luận dự kiến diễn ra trong hai ngày 28-29/11. Nhà trường không muốn công khai các biện pháp giám sát mới vì lo ngại thí sinh có thể lợi dụng thông tin để gian lận.

Đại diện trường cho biết nhà trường đang xem xét các biện pháp từ nhiều khía cạnh, trong bối cảnh Bộ Giáo dục liên tục đưa ra những hướng dẫn mới.

Giảng viên đề nghị công khai hướng dẫn an ninh khẩn cấp

Không chỉ các trường đại học, giảng viên Lee Ji-young, chuyên giảng dạy môn Xã hội học, cũng lên tiếng cảnh báo về nguy cơ gian lận bằng AI trước kỳ thi CSAT năm 2027.

Trong video đăng trên kênh YouTube cá nhân ngày 16/11, bà cho biết đã có 20 năm giảng dạy ôn thi CSAT nhưng chưa từng chứng kiến cuộc khủng hoảng nào khiến tính công bằng và độ tin cậy của kỳ thi CSAT bị lung lay như hiện nay.

Theo bà, dù Bộ Giáo dục đã công bố các biện pháp kiểm soát, những thông tin camera siêu nhỏ được bán hết và các phương thức gian lận bị nghi rao bán trên mạng vẫn rất đáng lo ngại.

Hình ảnh giảng viên Lee Ji-young trong video đăng trên kênh YouTube cá nhân ngày 16/11.

Lee Ji-young đề nghị Bộ Giáo dục và Viện Đánh giá chương trình, chương trình giảng dạy và giáo dục Hàn Quốc công bố cụ thể các hướng dẫn khẩn cấp nhằm ngăn chặn gian lận bằng AI và thiết bị điện tử siêu nhỏ trước kỳ thi.

Bà cũng kêu gọi rà soát hệ thống an ninh tại tất cả điểm thi CSAT trên toàn quốc, đồng thời đánh giá lại nguy cơ gian lận trong các kỳ thi quốc gia được tổ chức trong năm qua.

Đáng chú ý, giảng viên này đề cập đến khả năng hoãn kỳ thi CSAT nếu chưa bảo đảm được những điều kiện an toàn tối thiểu để duy trì tính công bằng. Dù không trực tiếp đề nghị hoãn thi và hiểu rõ những xáo trộn có thể xảy ra, bà cho rằng chính phủ cần có trách nhiệm chuẩn bị các phương án khẩn cấp, kể cả việc hoãn thi nếu cần thiết.

Những động thái trên cho thấy lo ngại về gian lận bằng AI đang lan rộng, không chỉ ở một kỳ thi riêng lẻ. Khi các thiết bị điện tử ngày càng nhỏ gọn và khó phát hiện, việc bảo đảm an ninh, duy trì tính công bằng và độ tin cậy của các kỳ thi đang trở thành vấn đề cấp thiết đối với ngành giáo dục Hàn Quốc.