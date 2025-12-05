Tại hội nghị tổng kết công tác lọc ảo nhóm phía Nam và tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực năm 2025 chiều 5/12, PGS.TS Trần Cao Vinh, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM, cho biết trong kỳ xét tuyển đại học vừa qua, nhóm lọc ảo phía Nam đã xử lý hơn 1,59 triệu nguyện vọng – quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với tỷ lệ ảo trung bình lên tới 172%.

Trong 15 lần lọc ảo, tổng số nguyện vọng trúng tuyển đưa lên hệ thống đạt trung bình trên 890.000, tăng 41,27% so với mức 630.000 của năm 2024, cho thấy xu hướng mở rộng quy mô dữ liệu thí sinh và xét tuyển.

Năm 2025, nhóm lọc ảo phía Nam duy trì 87 trường tham gia, với tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 301.253. Sau các vòng lọc ảo của Bộ, số lượng trúng tuyển trung bình ở mức 370.000 (123%).

So sánh kết quả cho thấy quy mô nguyện vọng ảo trung bình mỗi lần lọc của nhóm là 520.000, trong khi trên hệ thống của Bộ chỉ khoảng 56.000. Như vậy, tỷ lệ ảo tổng thể của nhóm phía Nam đạt 172,52%, gần gấp đôi so với 90,16% của năm 2024. Con số này phản ánh lượng nguyện vọng ảo giữa các trường vẫn ở mức rất cao, buộc hệ thống phải thực hiện nhiều vòng lọc để giảm sai lệch.

PGS.TS Trần Cao Vinh, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: VNU

Theo ĐH Quốc gia TPHCM, năm 2025 có những đặc thù như nguyện vọng tăng mạnh, phương thức xét tuyển đa dạng khiến tỷ lệ ảo cao và quá trình hội tụ chậm. Việc tăng thêm lượt lọc là hợp lý để đảm bảo kết quả chính xác nhưng gây áp lực về nhân lực và truyền thông.

Việc lọc ảo cũng còn một số hạn chế như số lượng nguyện vọng lớn, đa dạng phương thức dẫn tới tỷ lệ ảo cao; năng lực triển khai có sự chênh lệch giữa các đơn vị, đồng thời công tác này chịu áp lực về thời gian và truyền thông.

Nhóm lọc ảo phía Nam gồm các đại học, học viện và trường đại học khu vực phía Nam tự nguyện tham gia nhằm phối hợp thực hiện quy trình lọc ảo nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT. ĐH Quốc gia TPHCM đóng vai trò điều phối và hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm có Ban Điều hành chỉ đạo thống nhất các hoạt động, cùng Tổ Kỹ thuật và Tổ Thư ký đảm nhiệm hỗ trợ trong vận hành phần mềm.

Các trường thành viên đăng ký tham gia bằng văn bản xác nhận gửi Ban Điều hành và cam kết tuân thủ các nguyên tắc, quy định và quy trình lọc ảo chung. Nhóm thống nhất sử dụng dữ liệu nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống và các dữ liệu liên quan do Bộ GD-ĐT cung cấp làm căn cứ chính, đồng thời tuân thủ quy chế tuyển sinh hiện hành; mỗi trường vẫn tự chủ quy định tiêu chí xét tuyển.

Nhóm sử dụng phần mềm lọc ảo do Bộ GD-ĐT hỗ trợ để xử lý thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng cao hơn tại một trường trong nhóm, giúp các đơn vị xét tuyển hiệu quả và giảm tỷ lệ thí sinh ảo. Các trường thành viên hoàn toàn tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong việc điều chỉnh tỷ lệ gọi trúng tuyển và xác định điểm chuẩn đối với từng ngành, nhóm ngành hoặc chương trình. Nhóm chỉ thực hiện lọc ảo dựa trên danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển và không yêu cầu các trường cung cấp tỷ lệ gọi trúng tuyển hay điểm chuẩn.