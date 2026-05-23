Nghiêm trọng nhất là đợt triệu hồi 3.493 chiếc Hyundai Elantra đời 2015-2016. Những xe này có thể được trang bị bộ kích nổ túi khí (airbag inflator) bị lỗi, có nguy cơ vỡ khi túi khí bung, tạo ra các mảnh kim loại văng vào người lái, dẫn tới thương tích nghiêm trọng hoặc thậm chí tử vong.

Dù gợi nhớ đến vụ bê bối túi khí Takata từng ảnh hưởng hàng chục triệu xe trên toàn cầu, bộ kích nổ trong trường hợp này do ARC Automotive sản xuất. Theo Cơ quan an toàn giao thông đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA), một số bộ kích nổ túi khí có thể chứa vật liệu tạo khí không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, làm tăng áp suất bên trong khi túi khí bung và dẫn đến nguy cơ vỡ bộ kích nổ.

Hyundai cho biết chưa ghi nhận trường hợp nào túi khí bị nổ vỡ trên thực tế, song hãng vẫn quyết định triệu hồi nhằm phòng ngừa rủi ro. Chủ xe sẽ nhận được thông báo vào tháng 7 và được yêu cầu đưa xe tới đại lý để kiểm tra. Nếu cần thiết, bộ kích nổ túi khí sẽ được thay thế.

Đợt triệu hồi thứ 2 được xem là lớn nhất khi liên quan tới 421.078 xe Hyundai Santa Cruz, Tucson, Tucson Hybrid và Tucson Plug-In Hybrid đời 2025-2026.

Theo Hyundai, lỗi phần mềm có thể khiến hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước (Forward Collision Avoidance Assist) trở nên quá nhạy với các vật thể phía trước xe. Điều này có thể khiến hệ thống nhận diện sai tình huống nguy hiểm và kích hoạt phanh khẩn cấp sớm hơn cần thiết.

Hãng xe Hàn Quốc bắt đầu điều tra vấn đề từ đầu năm ngoái và đã tiếp nhận 376 báo cáo liên quan đến hệ thống hỗ trợ tránh va chạm. Trong đó có 4 vụ tai nạn xảy ra khi xe Hyundai bất ngờ giảm tốc hoặc phanh, dẫn tới việc bị phương tiện phía sau đâm vào. Các vụ việc này khiến 4 người bị thương.

Để khắc phục, các đại lý sẽ cập nhật phần mềm cho camera phía trước. Thông báo triệu hồi dự kiến được gửi tới khách hàng vào giữa tháng 7.

Đợt triệu hồi thứ ba ảnh hưởng đến 172 xe điện Hyundai Ioniq 5 đời 2025 và Ioniq 9 đời 2026.

Theo Hyundai, một số bu-lông và đai ốc tại hệ thống treo phía sau có thể chưa được siết đúng lực trong quá trình lắp ráp. Theo thời gian, rung động từ quá trình vận hành có thể khiến các chi tiết này bị lỏng, làm tăng nguy cơ mất kiểm soát xe.

Vấn đề được phát hiện sau khi Hyundai nhận được phản ánh về tiếng động bất thường phát ra từ hệ thống treo sau của một chiếc Ioniq 5 trong năm 2025. Cuộc điều tra sau đó cho thấy chỉ có 2 trường hợp được ghi nhận.

Dù chỉ khoảng 1% số xe trong diện triệu hồi được cho là thực sự gặp lỗi, Hyundai vẫn yêu cầu kiểm tra toàn bộ. Các đại lý sẽ thay thế các chi tiết liên kết hệ thống treo phía sau nếu cần thiết, đồng thời thực hiện căn chỉnh lại hệ thống bánh xe để đảm bảo an toàn vận hành.

