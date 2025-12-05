LĐBC Việt Nam quyết định treo thưởng 1 tỉ đồng nếu tuyển bóng chuyền nam-nữ giành HCV SEA Games 33 tại Thái Lan. Giành HCB, số tiền thưởng với 2 đội tuyển là 200 triệu đồng. Với bóng chuyền bãi biển, mức thưởng lần lượt là 50 triệu đồng cho bất kỳ huy chương nào và 200 triệu đồng cho HCV.

Đây là sự khích lệ với các đội tuyển bóng chuyền trong nhà và bãi biển trước cuộc tranh tài được dự báo rất khốc liệt tại SEA Games 33.

Ở kỳ SEA Games trước tại Campuchia, tuyển bóng chuyền nữ (trong nhà) giành HCB còn đội nam có HCĐ. Ngoài ra, đội bóng chuyền nữ bãi biển giành HCĐ.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được treo thưởng 1 tỉ đồng nếu giành HCV.

Trong các đội tuyển trên, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có cơ hội tranh chấp tấm HCV rất rõ ràng, ngay cả khi vắng tay đập chủ lực Bích Tuyền. Nhằm giảm áp lực cho thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, mới đây Cục TDTT đăng ký lại chỉ tiêu cho đội là HCB thay vì HCV như hồi đầu năm. Dù vậy, Thanh Thúy và các đồng đội chưa bao giờ có sự tự tin, khao khát lật đổ sự thống trị của Thái Lan như ở kỳ SEA Games này.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lên đường sang Thái Lan chinh phục SEA Games 33 vào ngày 8/12. Trước ngày lên đường, danh sách đội nữ có sự thay đổi khi phụ công kỳ cựu Nguyễn Thị Trinh rút lui vì vấn đề sức khỏe, người thay là gương mặt trẻ 20 tuổi Lê Như Anh.

Theo lịch thi đấu, Thanh Thúy và các đồng đội gặp Myanmar trận mở màn vào lúc 15h ngày 10/12, sau đó gặp Malaysia (12h30 ngày 11/12), gặp Indonesia (12h30 ngày 12/12).