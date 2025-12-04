Tuyển bóng bàn Việt Nam thắng Nga 1 trận trước SEA Games
Tuyển bóng bàn Việt Nam có màn cọ xát quý báu với "quân xanh" Nga trước khi lên đường tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan.
Trước ngày sang Thái Lan, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bất ngờ có sự thay đổi ở vị trí phụ công của Nguyễn Thị Trinh.
Tài năng và xinh đẹp, Hoa khôi bóng chuyền Lê Thanh Thúy vinh dự được cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam trong lễ khai mạc SEA Games 33 tại Thái Lan.
Ngoài những môn thể thao nằm trong hệ thống thi đấu của Olympic hay Asiad, SEA Games 33 tại Thái Lan có nhiều môn rất lạ lẫm.