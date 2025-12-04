tuyen bong ban viet nam nga 1.jpg
Chuẩn bị cho SEA Games 33, tuyển bóng bàn Việt Nam có trận giao hữu với tuyển Nga vào chiều 4/12.
Thành phần tuyển bóng bàn Việt Nam gồm HLV trưởng Vũ Văn Trung; các trợ lý Phan Huy Hoàng, Đinh Quang Linh; 10 VĐV gồm: Đinh Anh Hoàng, Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Đức Tuân, Đoàn Bá Tuấn Anh, Lê Đình Đức, Nguyễn Thị Nga, Bùi Ngọc Lan, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Trần Mai Ngọc và Mai Hoàng Mỹ Trang.
Trận giao hữu diễn ra hấp dẫn theo thể thức đồng đội nam nữ hỗn hợp (1 trận đôi nam nữ, 1 trận đơn nam, 1 trận đơn nữ và 1 trận đôi nam).
Các trận đấu diễn ra sôi nổi và được giới chuyên môn quan sát là có chất lượng cao.
Hai bên thi đấu quyết liệt và phần thắng chung cuộc 3-1 nghiêng về phía tuyển Nga.
Trận thắng duy nhất của Việt Nam thuộc về Nguyễn Anh Tú trong trận đấu đơn nam. 
Kết thúc thi đấu hai đội chụp ảnh giao lưu. Chủ tịch LĐBBVN mời toàn thể thành viên hai đội tham dự bữa tiệc liên hoan và tặng quà lưu niệm cho các bạn Nga trước khi về nước vào sáng 5/12.
Các tay vợt Việt Nam có màn cọ xát quý giá trước SEA Games 33.
Môn bóng bàn SEA Games 33 diễn ra từ 12 đến 19/12. Tuyển bóng bàn Việt Nam lên đường sang Thái Lan vào ngày 10/12.