Chiều 1/12, trang chủ CLB Gunma Green Wings đưa ra thông báo về việc Trần Thị Thanh Thuý tạm chia tay đội trở về nước khoác áo tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự SEA Games 33.

Theo thông báo này, do tham dự SEA Games, Thanh Thúy không thể thi đấu ở vòng 9 giải VĐQG Nhật Bản (gặp Himeji), Cúp Hoàng hậu (vòng chung kết).

Các đồng đội tạm chia tay Thanh Thúy.

"Lấy cảm hứng từ thử thách mới của Thuý, đội bóng càng quyết tâm hơn nữa tại các trận đấu thuộc giải VĐQG và Cúp Hoàng hậu. Trong thời gian tới, mong rằng Gunma Green Wings tiếp tục nhận được sự ủng hộ và cổ vũ nồng nhiệt từ người hâm mộ", thông báo viết.

Về phần mình, Thanh Thúy cho biết vì nhiệm vụ quốc gia nên cô rất tiếc không thể cùng Gunma Green Wings thi đấu ở một số trận đấu sắp tới. Dù vậy, "4T" luôn ủng hộ và cổ vũ cho Gunma Green Wings.

Tại Gunma Green Wings, Thanh Thúy là tay đập ghi điểm chủ lực, góp công lớn giúp đội bóng này có 10 trận thắng để lọt top dẫn đầu giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản. Cá nhân Thanh Thúy 2 lần được bầu chọn là VĐV xuất sắc nhất trận.

Thanh Thúy đang có phong độ rất ấn tượng.

Ngoài Thanh Thúy, một tuyển thủ Việt Nam khác là Trần Thị Bích Thủy cũng tạm chia tay giải Nhật Bản về nước. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết, Thanh Thuý và Bích Thuỷ hội quân cùng các đồng đội tại Vĩnh Long vào ngày 2/12. Sau đó, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có 1 trận đấu giao hữu với đội nam trẻ Vĩnh Long trước khi chính thức sang Thái Lan tranh tài tại SEA Games 33.