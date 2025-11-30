Trần Thị Thanh Thúy có phong độ chói sáng với 20 điểm giúp Gunma Green Wings giành chiến thắng, trong khi Trần Thị Bích Thủy có trận ra mắt đội bóng mới tại giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản 2025/26.
Ảnh: FBNV
Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 33 tại Thái Lan được trực tiếp trên nhiều đơn vị truyền hình tại Việt Nam.
SEA Games 33 tiếp tục có biến động lớn khi mưa lũ tại Thái Lan khiến bảng B bóng đá nam phải chuyển địa điểm thi đấu, đồng thời có đội rút lui buộc BTC thay đổi toàn bộ lịch trình, ảnh hưởng đến U22 Việt Nam.