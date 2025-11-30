Trần Thị Thanh Thúy có phong độ chói sáng với 20 điểm giúp Gunma Green Wings giành chiến thắng, trong khi Trần Thị Bích Thủy có trận ra mắt đội bóng mới tại giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản 2025/26.