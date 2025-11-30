phi thanh thao 1.jpg

Xạ thủ Phí Thanh Thảo vinh dự được đại diện cho các VĐV Việt Nam phát biểu trong lễ xuất quân đoàn TTVN tham dự SEA Games 33.

phi thanh thao 2.jpg
Vẻ đẹp của nữ xạ thủ sinh năm 2004 ngay lập tức gây sốt cộng đồng mạng.
phi thanh thao 4.jpg
Thanh Thảo quê Thạch Thất (Hà Nội). Cô lần đầu được tham dự SEA Games 31 trên sân nhà Việt Nam năm 2022 khi 18 tuổi.
phi thanh thao 5.jpg
Cô được đánh giá là một trong những gương mặt triển vọng của bắn súng Việt Nam dù mới gắn bó với bộ môn này 5 năm. 
phi thanh thao 3.jpg
Trước khi đến với bắn súng, Thanh Thảo có 6 năm tập luyện và thi đấu ở môn lặn.
phi thanh thao 6.jpg
Vẻ đẹp nổi bật của Thanh Thảo.
phi thanh thao 8.jpg
Cô nàng càng trở nên đẹp hơn với những khoảnh khắc tập luyện, thi đấu.
phi thanh thao 7.jpg
Chuẩn bị cho SEA Games 33, Thanh Thảo cùng các đồng đội nỗ lực tập luyện, hướng tới mục tiêu giành 7-8 HCV.
phi thanh thao 9.jpg
Ở tuổi 21, nữ xạ thủ Phí Thanh Thảo không chỉ là trụ cột của tuyển bắn súng Việt Nam, mà còn sở hữu sắc đẹp vạn người mê.

Ảnh: FBNV

