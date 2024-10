Sau lễ đón trọng thể, trưa 7/10 (giờ địa phương) tại điện Elysee, Paris, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Emmanuel Macron.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Pháp.

Tổng thống Macron một lần nữa chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước được tín nhiệm bầu giữ cương vị mới; nhấn mạnh đây là chuyến thăm chính thức Pháp đầu tiên của nguyên thủ quốc gia Việt Nam sau 22 năm. Tổng thống khẳng định việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện phù hợp với khuôn khổ hợp tác và mong muốn của cả hai nước...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Emmanuel Macron. Ảnh: Minh Nhật

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Macron đã trao đổi toàn diện về tình hình mỗi nước, hợp tác song phương và các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Hai lãnh đạo bày tỏ vui mừng về những phát triển tích cực trong quan hệ giữa hai nước, đặc biệt là chính trị - ngoại giao, an ninh - quốc phòng, thương mại - đầu tư, giáo dục. Hai bên nhất trí nâng cấp tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội.

Hai lãnh đạo nhất trí tuyên bố nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện và thống nhất phương hướng, biện pháp lớn nhằm đưa khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, phù hợp với khuôn khổ hợp tác giữa hai nước trong bối cảnh mới.

Với quyết định này, Pháp trở thành nước đầu tiên trong EU có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam.

Hợp tác an ninh - quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng, hai bên nhất trí triển khai hiệu quả văn bản thỏa thuận hợp tác đã ký, sớm tổ chức Đối thoại chiến lược an ninh - quốc phòng.

Hai nước sẽ phối hợp, hỗ trợ trong công tác đào tạo sỹ quan, chia sẻ kinh nghiệm công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm; ủng hộ lẫn nhau tại diễn đàn an ninh khu vực và thế giới.

Về kinh tế - thương mại, hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy khoản vay ưu đãi, vay ODA cho Việt Nam; khuyến khích doanh nghiệp hai nước tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Pháp sớm hoàn tất quá trình phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư EU - Việt Nam (EVIPA); đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong chuyển đổi nghề cá bền vững; ủng hộ Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam.

Về phần mình, Tổng thống Macron khẳng định Hiệp định EVFTA là động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - thương mại hai bên; khẳng định sẽ sớm đề nghị Quốc hội thông qua hiệp định EVIPA.

Tổng thống Pháp đánh giá cao cam kết của Việt Nam trong thực hiện quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng -JETP và chuyển đổi xanh. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác lĩnh vực có tiềm năng và Pháp có thế mạnh như cơ sở hạ tầng, hàng không vũ trụ, khoa học công nghệ, năng lượng tái tạo, năng lượng hydrogen…

Ghi nhận những kết quả hợp tác tích cực trong lĩnh vực khoa học công nghệ, hai bên nhất trí sẽ tăng cường hợp tác lĩnh vực mới như hàng không vũ trụ, trí tuệ nhân tạo, hạ tầng giao thông sân bay.

Về y tế, giáo dục, hai bên nhất trí đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tiếp tục tạo điều kiện để sinh viên Việt Nam sang Pháp học tập với nhiều học bổng hơn nữa, khuyến khích người dân hai nước tham gia vào các sự kiện văn hóa lớn của mỗi nước.

Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn, hợp tác ba bên giữa Việt Nam, Pháp và các nước phương Nam nhằm đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu.

Tổng thống Macron hoan nghênh nỗ lực của Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Về phần mình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò tiên phong và dẫn dắt của Pháp trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Lãnh đạo Việt Nam mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác về phát triển các mô hình dựa vào hệ sinh thái, tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của các đô thị, vùng duyên hải ven biển, đặc biệt là vùng ĐBSCL, trên cơ sở bảo đảm hài hòa lợi ích.

Tổng thống Macron đánh giá cao vai trò cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, coi đây là cầu nối quan trọng giữa hai nước; khẳng định sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng Việt Nam sinh sống và làm việc tại Pháp.

Hai nguyên thủ tại cuộc gặp gỡ báo chí. Ảnh: Minh Nhật

Về hợp tác đa phương, hai bên đánh giá cao vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực; cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ Pháp với ASEAN cũng như quan hệ giữa EU-ASEAN; tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế như ASEM, khuôn khổ hợp tác ASEAN-EU, Pháp ngữ, Liên Hợp Quốc.

Pháp đánh giá cao quan điểm của Việt Nam về chấm dứt bạo lực, giảm leo thang căng thẳng và kêu gọi các bên giải quyết xung đột ở Ukraine, Trung Đông… bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc đảm bảo hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mời Tổng thống Macron sớm thăm Việt Nam. Tổng thống Macron vui vẻ nhận lời sẽ thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, nhiều văn kiện, thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực ngoại giao, văn hóa, giáo dục, giao thông vận tải, nội vụ… đã được bộ, ngành, địa phương hai nước ký kết.