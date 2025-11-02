Wings Books (NXB Kim Đồng) vừa giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách Thần long kích thủy - Lịch sử thuyền chiến Việt Nam, tái hiện diện mạo oai hùng của thuyền chiến Việt qua các thời kỳ, đồng thời hé mở những nét tinh xảo trong thiết kế và tư duy chiến lược của cha ông.

Với lợi thế đường bờ biển dài và hệ thống sông ngòi dày đặc, thủy chiến luôn giữ vai trò then chốt trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Từ chiến thắng Bạch Đằng lừng lẫy năm 938 của Ngô Quyền, những trận đánh quyết định dưới thời Trần - Hồ, đến các chiến dịch thời Tây Sơn và triều Nguyễn, hình ảnh chiến thuyền Việt luôn gắn liền với những trang sử vàng.

Sách gồm 5 chương, khái quát tiến trình phát triển thuyền chiến từ thời Tiền Lê, Lý, Trần - Hồ, Hậu Lê đến Tây Sơn và Nguyễn, phân tích kỹ thuật đóng thuyền như hình dáng, bộ khung, thủy động học; chiến thuật, công cụ chiến đấu và các loại thuyền tiêu biểu như mông đồng, chu kiều, lâu thuyền, ngự bạc… Mỗi chương đều được minh chứng bằng nguồn tư liệu lịch sử, kết hợp quan sát và nghiên cứu tỉ mỉ.

Nhóm tác giả đã tham khảo nhiều nguồn sử liệu quý hiếm, trong đó có Lê triều hội điển - ghi chép duy nhất còn lại về quy chuẩn kỹ thuật thuyền chiến thời Lê Trung Hưng, Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ và Thuyền bạc danh hiệu đồ thức, những tài liệu quan trọng về thuyền chiến thời Nguyễn do học giả Phạm Hoàng Quân công bố.

Ngoài ra, nhóm cũng sử dụng các công trình nghiên cứu của học giả nước ngoài như Phác thảo dân tộc học hàng hải Việt Nam (Piere Paris), Thuyền buồm Đông Dương (J. B. Pietri) và Thuyền buồm Trung Hoa: Đông Dương (Louis Audemard), với phần dịch và chú giải của chuyên gia hàng hải Đỗ Thái Bình.

Với nguồn tư liệu phong phú và cách tiếp cận liên ngành giữa lịch sử, kỹ thuật, văn hóa, quân sự, Thần long kích thủy không chỉ tái hiện sự hùng mạnh của thủy quân Việt qua các thời kỳ mà còn tôn vinh tư duy sáng tạo, trình độ kỹ nghệ và bản lĩnh chiến đấu của cha ông.

Cuốn sách được minh họa công phu bởi họa sĩ Kaovjets Ngujens, kết hợp cùng ảnh chụp mô hình thuyền của Đông Nguyễn tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và nhiều tư liệu hình ảnh quý hiếm.

Đông Nguyễn là nhà nghiên cứu về lịch sử phong tục, trang phục và quân khí, đồng sáng lập các nhóm Đại Việt Cổ Phong, Vietnam Centre, Vương Sư Kiên Duệ…; còn Kaovjets Ngujens - họa sĩ người Latvia gốc Việt, từng tham gia nhiều dự án minh họa lịch sử và phim tài liệu. Hai tác giả từng hợp tác trong cuốn Kì công diệu nghệ - Một số kĩ thuật và công nghệ trên dải đất hình chữ S trước thế kỉ XX (NXB Kim Đồng).

Dự án Thần long kích thủy nhận được sự cố vấn, hỗ trợ tư liệu từ các nhà nghiên cứu Đỗ Thái Bình, Trần Trọng Dương, Nguyễn Việt, Lê Thị Liên, Phạm Lê Huy, Phan Thành Nam, Nguyễn Văn Hiệu.