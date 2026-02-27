Chính xác

Theo thông tin trên web Bộ Công an, ông Mai Chí Thọ (1922-2007), quê quán thôn Địch Lễ, xã Nam Vân, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định trước đây. Ông tham gia cách mạng năm 1936, vào Đảng năm 1939 và công tác trong lực lượng Công an nhân dân từ năm 1945.

Trong quá trình hoạt động cách mạng, ông đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng: Trưởng Ty Công an Cần Thơ (1945); Phó Giám đốc Sở Công an Nam Bộ (1949); Bí thư Khu ủy miền Đông Nam Bộ (1960); Phó Bí thư, Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Gia Định (1965); Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Sài Gòn - Gia Định, Giám đốc Sở Công an thành phố (1975); Chủ tịch UBND TPHCM (1978); Bí thư Thành ủy TPHCM (1985); Thứ trưởng Thứ nhất, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (1986-1991).

Tháng 5/1989, ông Mai Chí Thọ được phong hàm Đại tướng An ninh nhân dân.