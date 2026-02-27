1. Bí thư TPHCM nào từng là Đại tướng Công an nhân dân?
Mai Chí Thọ
0%
Võ Văn Kiệt
Võ Trần Chí
Theo thông tin trên web Bộ Công an, ông Mai Chí Thọ (1922-2007), quê quán thôn Địch Lễ, xã Nam Vân, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định trước đây. Ông tham gia cách mạng năm 1936, vào Đảng năm 1939 và công tác trong lực lượng Công an nhân dân từ năm 1945.
Trong quá trình hoạt động cách mạng, ông đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng: Trưởng Ty Công an Cần Thơ (1945); Phó Giám đốc Sở Công an Nam Bộ (1949); Bí thư Khu ủy miền Đông Nam Bộ (1960); Phó Bí thư, Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Gia Định (1965); Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Sài Gòn - Gia Định, Giám đốc Sở Công an thành phố (1975); Chủ tịch UBND TPHCM (1978); Bí thư Thành ủy TPHCM (1985); Thứ trưởng Thứ nhất, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (1986-1991).
Tháng 5/1989, ông Mai Chí Thọ được phong hàm Đại tướng An ninh nhân dân.
2. Ông là đại tướng đầu tiên trong lịch sử Công an nhân dân Việt Nam?
Đúng
0%
Sai
Theo thông tin trên trang tin Đảng bộ TPHCM, tháng 5/1989, ông Mai Chí Thọ được phong hàm Đại tướng An ninh nhân dân, trở thành Đại tướng Công an nhân dân đầu tiên trong lịch sử lực lượng này. Trước đó, ông có nhiều năm công tác trong ngành công an, từng giữ các chức vụ quan trọng như Giám đốc Công an TPHCM và Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
3. Bí danh của ông Mai Chí Thọ là gì?
Năm Xuân
0%
Tám Cao
Cả hai đáp án trên
Theo thông tin trên báo Công an TPHCM, đồng chí Mai Chí Thọ (tức Phan Đình Đống) có các bí danh Năm Xuân và Tám Cao. Ông có hơn 40 năm hoạt động cách mạng tại Nam Bộ, trong đó hơn 20 năm gắn bó với Đảng bộ và nhân dân TPHCM.
4. Khi làm Chủ tịch UBND TPHCM trong những năm đầu giải phóng, ông được mệnh danh là gì?
Chủ tịch gạo
0%
Chủ tịch vải
Chủ tịch mỳ
Theo thông tin trên trang tin Đảng bộ TPHCM, trong những năm đầu giải phóng, khi làm Chủ tịch UBND thành phố, ông Mai Chí Thọ được gọi là “Chủ tịch gạo” vì nỗ lực bảo đảm nguồn lương thực cho người dân trong bối cảnh dự trữ khan hiếm, đồng thời tích cực tháo gỡ khó khăn kinh tế và chăm lo người nghèo.
5. "Ông này người Bắc mà còn quá tổ Nam bộ" là nhận xét về ông vì lý do gì?
Bởi phong cách bộc trực
0%
Thói quen sinh hoạt, ăn uống hợp với người Nam bộ trong đó có thích ăn món mắm
Cả hai ý trên
Theo thông tin trên trang tin Đảng bộ TPHCM, ông Mai Chí Thọ, sinh ra ở Thành phố Nam Định, cho rằng con người mình hợp với tính cách người Nam bộ, bộc trực, thẳng thắn.
Có người còn nói vui: “Ông này người Bắc mà còn quá tổ Nam bộ” bởi phong cách bộc trực và thói quen sinh hoạt, ăn uống hợp với người Nam bộ, trong đó có thích ăn món mắm.
