Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng khai mạc sáng nay tại Trung tâm hội nghị quốc gia, Hà Nội.

Dự đại hội có 1.586 đại biểu thay mặt cho hơn 5,6 triệu đảng viên toàn Đảng. Trong đó, đại biểu đương nhiên là 163 người (chiếm tỉ lệ 10,28%), đại biểu được bầu là 353 (22,25%), đại biểu được chỉ định là 1.070 (67,47%).

Trong số các đại biểu dự đại hội, đại biểu nam có 1.285 người (81,02%), đại biểu nữ có 301 người (18,98%).

Đại biểu là người dân tộc thiểu số có 167 người, chiếm tỉ lệ 10,53%. Có 1 đại biểu là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 10 người là Nhà giáo ưu tú, 10 đại biểu là Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú; 3 người là Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên khai mạc

Tham dự đại hội có các đại biểu khách mời. Cụ thể: 205 đại biểu là khách mời trong nước, bao gồm 128 nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam và ủy viên Trung ương Đảng (chính thức và dự khuyết) từ khóa 5 đến khóa 8; 16 phó chủ nhiệm, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang công tác không là ủy viên Trung ương Đảng khóa 13; 41 phó trưởng các ban của Đảng ở Trung ương, bí thư, phó bí thư, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, các đảng ủy trực thuộc Trung ương nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ hưu đúng tuổi trong năm 2025 do hợp nhất, sáp nhập và không đủ tuổi tái cử.

Đồng thời, tham dự đại hội có 20 đại biểu là Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, thanh niên tiêu biểu.

Có 111 đại sứ, đại biện các nước và trưởng đại diện các đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam tham dự đại hội.

Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội 14

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính sáng nay thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên khai mạc đại hội. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày diễn văn khai mạc.

Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân thay mặt Đoàn Thư ký trình bày thông báo về điện mừng của các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và kiều bào ta gửi đại hội (lần thứ nhất) với số lượng 559 thư, điện chúc mừng (trong đó có 109 chính đảng, 6 tổ chức quốc tế và khu vực, 16 cá nhân, 122 tổ chức nhân dân và 306 hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài).

Lãnh đạo chủ chốt chụp ảnh cùng với các đại biểu

Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt Đoàn Chủ tịch và toàn thể đại hội phát biểu ý kiến bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn tình cảm hữu nghị, sự hợp tác, quan tâm, cổ vũ, ủng hộ và giúp đỡ quý báu của các chính đảng, các tổ chức và bạn bè quốc tế đã dành cho Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân ta.

Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại đã đề ra, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước, các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.

Buổi chiều, các đại biểu làm việc tại đoàn, thảo luận các văn kiện đại hội.