Thường vụ Quân ủy Trung ương đã xem xét, cho ý kiến đối với một số dự án công trình, trong đó có Quy hoạch điều chỉnh tổng thể mặt bằng Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội); chủ trương hỗ trợ nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 (giai đoạn 2), tỉnh Tây Ninh, cùng một số nội dung quan trọng khác.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan liên quan nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Thường vụ Quân ủy Trung ương; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, phương án cụ thể; tổ chức triển khai chặt chẽ, đồng bộ, tiết kiệm, đúng quy định của pháp luật, gắn với công tác quản lý, sử dụng hiệu quả các công trình quốc phòng, quân sự.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, việc điều chỉnh quy hoạch Nhà tang lễ Quốc gia phải được đặt trong tổng thể quy hoạch của Thủ đô, bảo đảm tính trang nghiêm, thống nhất, lâu dài, đáp ứng yêu cầu tổ chức các nghi lễ cấp Nhà nước, Quân đội; đồng thời phù hợp với truyền thống văn hóa, đạo lý của dân tộc.

Với dự án nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Dự án này cần triển khai đúng quy định của pháp luật, bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả, qua đó thể hiện trách nhiệm chính trị sâu sắc và tình cảm tri ân của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.