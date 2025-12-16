Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân đã báo cáo đánh giá thực trạng một số loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có trong biên chế; làm rõ những ưu điểm, hạn chế trong quá trình khai thác, sử dụng, bảo đảm kỹ thuật; đồng thời phân tích nhu cầu cải tiến, hiện đại hóa một số vũ khí, trang bị nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại diện Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) báo cáo tổng thể và các phương án cụ thể về cải tiến, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật cho Quân chủng Phòng không - Không quân, trong đó tập trung vào việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ mới, nâng cao mức độ tự động hóa, tăng độ chính xác, khả năng tích hợp, đồng bộ hệ thống và khả năng bảo đảm kỹ thuật, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh nhấn mạnh, công tác cải tiến, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội nói chung và Quân chủng Phòng không - Không quân nói riêng trong tình hình mới.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu Quân chủng Phòng không - Không quân tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp; tiếp tục rà soát, xác định rõ danh mục vũ khí, trang bị cần ưu tiên cải tiến, hiện đại hóa theo hướng đồng bộ, hiệu quả, thiết thực, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh cũng yêu cầu Viettel tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quân chủng Phòng không - Không quân và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, triển khai các phương án cải tiến, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật phù hợp với nhu cầu thực tiễn; đồng thời từng bước chuyển giao công nghệ, giúp Quân chủng Phòng không - Không quân làm chủ trong khai thác, sử dụng và bảo đảm kỹ thuật.