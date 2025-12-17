Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, trong những thành tựu chung của đất nước năm 2025 có những đóng góp quan trọng của Quân đội.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước; kịp thời đề xuất, xử lý hiệu quả các tình huống; giữ vững thế chủ động, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cả nước.

Chủ tịch nước Lương Cường với lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Ảnh: TTXVN

Toàn quân giữ vững và phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ các cấp, gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận “lòng dân” vững chắc.

Quân đội cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, diễu binh, diễu hành, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế; công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng đạt kết quả tích cực.

Công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được tiến hành tích cực, chủ động, thực chất và hiệu quả; công tác xây dựng Đảng bộ, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị được đặc biệt coi trọng.

Cơ bản thống nhất về đánh giá, dự báo tình hình, phương hướng nhiệm vụ, Chủ tịch nước đề nghị Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; chủ động, nhạy bén, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, có đối sách xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Chủ tịch nước yêu cầu phối hợp triển khai cụ thể các giải pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại; xây dựng phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp vững chắc trong điều kiện mới, đặc biệt phải bảo đảm đồng bộ với tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã sau khi được tổ chức lại, thực sự hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Toàn quân tiếp tục thực hiện tốt chủ trương kết hợp quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng; phát huy vai trò rất quan trọng, làm nòng cốt của các binh đoàn, đoàn kinh tế - quốc phòng tham gia phát triển kinh tế - xã hội, ổn định dân cư ở địa bàn biên giới, biển đảo.

Chủ tịch nước lưu ý cần tập trung xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, diễn tập theo phương án và phù hợp với điều kiện tác chiến mới; bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng và địa bàn trọng điểm.

Ông cũng đề nghị đẩy mạnh đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, làm chủ công nghệ chế tạo, sản xuất, cải tiến, hiện đại hóa các loại vũ khí, trang bị, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội hiện đại trong tình hình mới.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TTXVN

Mặt khác, theo Chủ tịch nước, Quân đội cần chủ động, tích cực, triển khai đồng bộ, sâu rộng, toàn diện, hiệu quả công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc.

Quân đội tăng cường hợp tác, tạo thế đan xen lợi ích, củng cố tin cậy chiến lược với các đối tác, nhất là các nước láng giềng, các nước bạn bè truyền thống, các nước trong khu vực, các nước lớn.

Nhằm tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự trong sạch vững mạnh, Chủ tịch nước yêu cầu cần đặc biệt coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, cấp ủy viên ở các cấp.

Toàn quân giữ vững nguyên tắc, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không để xảy ra suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.