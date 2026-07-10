Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Lào do Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào dẫn đầu. Lễ đón được tiến hành trang trọng dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu Việt Nam tới Cửa khẩu Thanh Thủy đón đoàn đại biểu Lào

Đại tướng Phan Văn Giang đón Đại tướng Khamliang Outhakaysone tại Cửa khẩu Thanh Thủy

Các thành viên đoàn Việt Nam chào mừng Đại tướng Khamliang Outhakaysone sang tham gia các hoạt động giao lưu hữu nghị tại tỉnh Nghệ An

Hai Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam - Lào trồng cây hữu nghị tại khuôn viên cột mốc 460

Buổi sáng tháng 7 trên vùng biên tại tỉnh Nghệ An trời nắng không quá gay gắt, trong lành, khắp đường rực rỡ cờ hoa, biểu ngữ chào mừng giao lưu quốc phòng biên giới.

Đông đảo người dân Việt Nam và Lào với cờ, hoa đã đổ ra đường chào đón hai đoàn đại biểu.

Hai đoàn chụp ảnh chung tại Cửa khẩu Thanh Thủy

Hai Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam - Lào cùng đại biểu hai nước tham dự giao lưu trong sự chào đón hân hoan của đồng bào vùng biên

Tại Cửa khẩu Thanh Thủy, trong tiếng nhạc hùng tráng, Đại tướng Phan Văn Giang nồng nhiệt chào đón Đại tướng Khamliang Outhakaysone cùng đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Lào.

Tiếp đó, hai Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng đã trồng cây hữu nghị tại khu vực khuôn viên cột mốc 460; thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone thăm Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy

Hai lãnh đạo trò chuyện với các em học sinh trong chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng" - nhận nuôi dưỡng các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (bao gồm cả trẻ em Lào)

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone, các đại biểu, các em học sinh cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An và Đại đội Biên phòng 252, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bolykhamxay (Lào) đã kết nghĩa được hơn 10 năm. Hai đơn vị trở thành “cầu nối” để nhân dân sinh sống ở khu vực biên giới Việt Nam - Lào thắt chặt tình đoàn kết, hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy quản lý 13,748km đường biên giới; 6 mốc quốc giới, từ mốc quốc giới số 457 đến 462; chính diện tiếp giáp với bản Sopteng, xã Nam On, huyện Xaychamphone, tỉnh Bolykhamxay của Lào.

Các chiến sĩ biên phòng biểu diễn võ thuật, khí công, diễn tập tình huống trấn áp tội phạm ở biên giới

Báo cáo với hai Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, thay mặt cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy, Trung tá Thái Văn Hoàng, Phó đồn trưởng hứa sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị biên phòng, công an giáp biên của Lào trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu; tăng cường và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu hai bên.

Hai Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam - Lào nghe báo cáo kết quả công tác của đơn vị

Hai Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng cũng đến dự lễ sơ kết kết nghĩa giữa cụm dân cư hai bên biên giới, giao lưu văn hóa, thể dục thể thao giữa thôn Thủy Phong, xã Kim Bảng (tỉnh Nghệ An, Việt Nam) và bản Sopteng, xã Nam On, huyện Xaychamphone (tỉnh Bolykhamxay, Lào).

Chào đón đoàn đại biểu hai nước, hàng nghìn người dân địa phương trong trang phục truyền thống, cầm cờ, hoa vẫy chào, cùng hô vang khẩu hiệu “Việt - Lào đoàn kết, đoàn kết; Việt - Lào samakkhi, samakkhi”.

Đồng bào các dân tộc ở vùng biên chào đón Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone

Trong không khí vui tươi và thắm tình hữu nghị, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone cùng người dân địa phương hòa mình vào không gian văn hóa biên cương với trò chơi ném còn, bi sắt, nhảy sạp Nghệ An, múa Lamvong truyền thống của Lào.

Hoạt động của hai Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng gửi gắm thông điệp về sự gắn kết bền chặt, keo sơn, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone ném còn cùng người dân

Hai Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam - Lào nhảy sạp

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone múa Lamvong, giao lưu với người dân biên giới

Hai lãnh đạo đã tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương hai bên biên giới, gồm các loại nông sản sạch, dược liệu quý từ đại ngàn, các mặt hàng thủ công truyền thống độc đáo của xã Kim Bảng, xã Sơn Lâm (tỉnh Nghệ An), những sản vật nương rẫy đậm đà hương vị truyền thống của xã Nam On (Lào).

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone đã trao những con bò giống khỏe mạnh, được chăm sóc kỹ lưỡng, tặng bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn của hai xã biên giới Kim Bảng, Sơn Lâm của tỉnh Nghệ An.