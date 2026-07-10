Ngày 10/7, trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3, đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng hai nước đã hội đàm đánh giá kết quả phối hợp, thống nhất định hướng hợp tác.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone tại hội đàm

Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng khi đoàn đại biểu cấp cao hai nước vừa trải qua các hoạt động giao lưu biên giới thực sự ý nghĩa và ấn tượng.

Giao lưu cũng là hoạt động cụ thể hóa quan hệ hợp tác chiến lược đặc biệt giữa Đảng, Nhà nước, hợp tác và giao lưu giữa Bộ Quốc phòng, quân đội, địa phương và nhân dân hai nước; góp phần cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, ổn định và phát triển.

Giao lưu lần này đặc biệt ý nghĩa khi được tổ chức tại tỉnh Bolykhamxay anh hùng của đất nước Lào và trên mảnh đất Nghệ An - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Cửa khẩu Thanh Thủy (tỉnh Nghệ An) và Cửa khẩu Nam On (tỉnh Bolykhamxay) là điểm kết nối tuyến cao tốc chiến lược Hà Nội - Vientiane đã được quy hoạch và sẽ sớm trở thành hiện thực.

Đây có thể được xem như một huyết mạch kết nối tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt - Lào, kết nối tỉnh Nghệ An và tỉnh Bolykhamxay; kết nối chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh, văn hóa, kinh tế, giao lưu nhân dân hai đất nước; hiện thực hóa chủ trương “kết nối ra biển” của đất nước Lào anh em.

Tiếp nối thành công của 2 chương trình giao lưu năm 2021 và 2024, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 tiếp tục khẳng định là nội dung hợp tác đặc sắc giữa hai nước, mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, có sức lan tỏa sâu rộng từ lãnh đạo Trung ương đến Quân đội, chính quyền địa phương và nhân dân hai nước

Đại tướng Phan Văn Giang đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ giao lưu nhân dân hai nước khu vực biên giới.

Hợp tác quốc phòng là một trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ đặc biệt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, được thúc đẩy hiệu quả và ngày càng thực chất, đạt được những kết quả nổi bật và toàn diện.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, quản lý bảo vệ biên giới, thúc đẩy hợp tác về công nghiệp quốc phòng, thương mại quân sự; tham vấn chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế...

Về quản lý, bảo vệ biên giới, hai bên tăng cường trao đổi thông tin, tình hình, tuần tra song phương, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia; kịp thời phối hợp, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý phù hợp các vấn đề phát sinh; nhân rộng mô hình kết nghĩa đồn - trạm biên phòng và cụm dân cư hai bên biên giới.

Đại tướng Khamliang Outhakaysone cho rằng giao lưu lần này diễn ra trong bối cảnh hai Đảng, hai nước Việt Nam - Lào đang triển khai nghị quyết của mỗi Đảng và kỷ niệm các ngày lễ lớn của mỗi nước. Đồng thời, hợp tác quốc phòng hai nước được duy trì, tiếp tục đi vào chiều sâu và đạt được những kết quả nổi bật.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone trao đổi tặng phẩm sau khi kết thúc hội đàm

Đại tướng Khamliang Outhakaysone đề nghị hai bên tăng cường giáo dục thế hệ trẻ hai nước, hai Quân đội về giá trị đặc biệt, thủy chung, son sắt của mối quan hệ Việt Nam - Lào theo phương châm “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược”.

Lào và Việt Nam cần phối hợp giữ gìn, bảo vệ an ninh biên giới, tăng cường hoạt động tuần tra chung ở biên giới; tiếp tục tăng cường hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực; xây dựng các cụm di tích; phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu ý nghĩa để chào mừng các hoạt động kỷ niệm quan trọng trong quan hệ hai nước.

Những công trình ý nghĩa trong giao lưu

Cũng trong hôm nay, đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng hai nước đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, tỉnh Nghệ An.

Hai Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng thăm Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên

Trong không khí trang nghiêm, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào cùng đại biểu hai nước thành kính dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Hoàng thân Souphanouvong trực tiếp đặt nền móng, xây dựng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc được Chủ tịch Hồ Chí Minh đúc kết qua những câu thơ nổi tiếng: "Thương nhau mấy núi cũng trèo/Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua/Việt - Lào, hai nước chúng ta/Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Các đại biểu thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu hai nước đã trồng cây lưu niệm và tham quan Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - công trình do Chính phủ Lào tặng Chính phủ Việt Nam, đặt trong Khu di tích Kim Liên.

Công trình có kiến trúc nhà sàn 2 tầng mang đậm bản sắc văn hóa Lào, diện tích xây dựng 315m2. Không gian trưng bày giới thiệu hình ảnh về tình đoàn kết gắn bó giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội và nhân dân Việt Nam - Lào; lưu giữ nhiều hiện vật, kỷ vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane cùng các thế hệ lãnh đạo hai nước.

Đoàn đại biểu tham quan Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone tặng quà lưu niệm đến Ban quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên

Nhà lưu niệm được xem là biểu tượng sinh động của tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ về mối quan hệ thủy chung, son sắt giữa hai đất nước, hai dân tộc

Trước đó, tại xã Kim Bảng, hai Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng đã dự lễ khởi công Trường mầm non Thanh Hà do Bộ Quốc phòng Việt Nam tặng.

Công trình có quy mô 2 dãy nhà 2 tầng với tổng diện tích sàn 1.646m2, gồm 13 phòng với đầy đủ các khu vực chức năng, gồm 6 phòng học - mỗi phòng 52m2, phòng làm việc của ban giám hiệu nhà trường, phòng làm việc của giáo viên, phòng y tế, khu vực bếp và các phòng học chuyên dùng cho giáo dục thể chất, mỹ thuật và âm nhạc.

Cô và trò Trường mầm non Thanh Hà đón Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone

Hai Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng và các đại biểu bấm nút khởi công công trình

Hai Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng cùng cô và trò Trường mầm non Thanh Hà

Công trình sẽ được triển khai với yêu cầu bảo đảm chất lượng, tiến độ và các tiêu chuẩn kỹ thuật để sớm phục vụ công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em khu vực biên giới xã Kim Bảng. Ngoài chức năng dạy học, trường còn được thiết kế để làm nơi tránh, trú bão, lũ cho người dân khi cần thiết.