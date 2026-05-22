Đại tướng Phan Văn Giang vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga phát triển hết sức tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, hợp tác quốc phòng và năng lượng - dầu khí tiếp tục được xác định là những trụ cột quan trọng.

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao các kết quả tích cực đã đạt được trong hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Đại tướng Phan Văn Giang hội kiến Đại tướng Sergei Kuzhugetovich Shoigu, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: BQP

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Hội đồng An ninh Liên bang Nga đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi và dành các suất học bổng về đào tạo cho quân nhân Việt Nam.

Đại tướng Sergei Shoigu khẳng định Liên bang Nga ưu tiên phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Việt Nam; mong muốn hai bên phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được, góp phần củng cố tin cậy, tăng cường quan hệ hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội đồng An ninh Liên bang Nga.

Trao đổi về các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp, triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất. Cụ thể, hai nước cần tăng cường trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác về rà phá bom mìn nhân đạo, giáo dục và tuyên truyền lịch sử quân sự nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp; thúc đẩy hợp tác đào tạo.

Ngoài ra, Việt Nam và Nga cần tăng cường hiệu quả hoạt động của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga thông qua thúc đẩy hợp tác về chuyển giao công nghệ, y học nghề nghiệp, nghiên cứu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, bảo tồn, phục hồi hệ sinh thái, môi trường biển...

Cũng trong hôm nay, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Nga, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Nikolai Platonovich Patrushev, Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga đã đồng chủ trì phiên họp tham vấn lần thứ hai trong lĩnh vực biển.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam luôn đánh giá cao vị thế cường quốc biển của Liên bang Nga. Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác ngày càng sâu sắc, hiệu quả với Hội đồng Biển Liên bang Nga trong lĩnh vực biển.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Nikolai Platonovich Patrushev. Ảnh: BQP

Trong khi đó, Đại tướng Nikolai Platonovich Patrushev nhấn mạnh đóng góp và tầm quan trọng của hợp tác biển trong việc làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, phù hợp với định hướng quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga. Đại tướng đánh giá hợp tác trong lĩnh vực này còn nhiều tiềm năng, dư địa để phát triển.

Hai lãnh đạo thống nhất đánh giá, trên cơ sở các nội dung đã thống nhất tại phiên họp tham vấn lần thứ nhất tại Việt Nam, hợp tác trong lĩnh vực biển đã được hai bên tích cực triển khai, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào tổng thể quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được và để làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội đồng Biển Liên bang Nga, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất. Trong đó, hai nước sẽ triển khai hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký kết, tăng cường hợp tác giữa lực lượng Hải quân hai nước, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác vận tải biển...

Cũng tại phiên họp, hai bên đã ký kết và trao kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực biển giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội đồng Biển Liên bang Nga giai đoạn 2026-2030.