Kế hoạch Cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2026 vừa được UBND tỉnh ban hành ngày 23/6.

UBND tỉnh thẳng thắn nhìn nhận thực trạng: Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) năm 2025 của Đắk Lắk đạt 89,38%, xếp vị trí 22/34 tỉnh, thành phố. Trong khi đó, Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) đạt 81,53%, xếp thứ 26/34.

Một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến kết quả chưa đạt kỳ vọng là mức độ quan tâm, hiểu biết của người dân còn hạn chế, trong khi Cổng thông tin điện tử của tỉnh chưa đảm bảo yêu cầu đánh giá hiệu quả các tin bài chuyên mục cải cách hành chính.

UBND tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu năm 2026 phải đưa chỉ số PAR Index tăng tối thiểu 3 bậc so với năm 2025 và nâng mức hài lòng chung của Chỉ số SIPAS lên 86%.

UBND tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu năm 2026 phải đưa chỉ số PAR Index tăng tối thiểu 3 bậc so với năm 2025 và nâng mức hài lòng chung của Chỉ số SIPAS lên 86%. Để đạt được mục tiêu đề ra, thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền giảm nghèo thông tin là một nhiệm vụ cấp bách.

Kế hoạch của UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định rõ quan điểm đổi mới tư duy truyền thông: thông tin không chỉ để biết, mà để xây dựng niềm tin và thu hút sự tham gia của nhân dân vào quá trình xây dựng, thực thi chính sách.

Theo kế hoạch, thời gian tới, Đắk Lắk sẽ tập trung dồn lực cho công tác thông tin truyền thông một cách toàn diện và minh bạch. UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải thông tin tuyên truyền rộng rãi việc cung ứng dịch vụ hành chính công; từ quy định pháp luật đến thực tiễn triển khai tại cơ quan, địa phương; từ những thay đổi tích cực đến những tồn tại, hạn chế.

Đặc biệt, vai trò của chính quyền cấp xã, phường được nhấn mạnh thông qua yêu cầu tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp tại cộng đồng dân cư. Mục tiêu là đảm bảo người dân hiểu đủ, hiểu đúng, nâng cao ý thức về quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Khi người dân được tiếp cận thông tin đầy đủ, họ mới có thể đồng hành, tham gia vào đời sống chính trị tại cơ sở, thúc đẩy thực hiện quy chế dân chủ đi vào thực chất và cùng chính quyền giám sát, phòng chống tham nhũng.

Cũng theo kế hoạch, Sở Tư pháp được giao chủ trì, phối hợp đa dạng hóa các hình thức công khai chính sách, pháp luật hiện hành và các dịch vụ tư pháp, giúp người dân dễ dàng tiếp cận.

Ngành Nông nghiệp và Môi trường phải thực hiện công khai minh bạch về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm qua nhiều kênh thông tin khác nhau để người dân chủ động nắm bắt.

Tỉnh Đắk Lắk quyết tâm cải thiện chất lượng các dịch vụ công trực tuyến và các chính sách quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống như phát triển kinh tế, y tế, giáo dục, giao thông và an sinh xã hội theo hướng lấy người dân làm trung tâm.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và Cổng thông tin điện tử của tỉnh Đắk Lắk sẽ được tập trung nâng cấp, cải thiện chất lượng. Việc này nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, tổ chức dễ dàng tiếp cận, khai thác dữ liệu và sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần một cách khả thi và tiết kiệm thời gian.

UBND tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ sớm xóa bỏ "rào cản nghèo thông tin", thúc đẩy mạnh mẽ quá trình xây dựng một nền hành chính phục vụ, thực chất, mang lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp tại địa phương.