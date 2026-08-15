Ngày 15/8, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập từ mầm non đến THPT trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo đó, toàn tỉnh Đắk Lắk có 1.267 cơ sở giáo dục từ mầm non đến THPT. Sau khi sắp xếp còn 625 cơ sở, giảm 642 đầu mối, tương ứng 50,7%.

Đối với các đơn vị do Sở GD-ĐT quản lý, từ 114 cơ sở giáo dục xuống còn 87 cơ sở, giảm 27 đầu mối, tương đương 23,7%.

Trường Tiểu học Trần Cao Vân (Đắk Lắk). Ảnh: Hải Dương

Đối với các đơn vị do UBND cấp xã quản lý, từ 1.153 cơ sở giáo dục còn 537 cơ sở, giảm 615 đầu mối, tương đương 53,3%.

Trong số các địa phương có số lượng đầu mối giảm nhiều nhất là xã biên giới Ea Bung, từ 7 cơ sở giáo dục xuống còn 2 cơ sở, giảm 5 đầu mối, tương đương 71%.

Đơn vị giảm đầu mối ít nhất là xã Krông Bông từ 10 cơ sở giáo dục xuống còn 7 cơ sở, giảm 3 cơ sở, tương đương 30%.

Lý giải về việc có tỷ lệ giảm đầu mối ít nhất toàn tỉnh, ông Nguyễn Ngọc Pháp, Chủ tịch UBND xã Krông Bông cho biết, trong số 10 trường học có 1 trường chuyên biệt không thuộc diện sắp xếp, 2 trường liên cấp đã sắp xếp trước đó, 2 trường có quy mô và cơ sở vật chất tương đối lớn. Riêng 5 trường còn lại địa phương đã giảm 3, còn 2 đầu mối.

"Trước khi trình phương án sắp xếp cơ sở giáo dục, địa phương đã làm việc với Sở GD-ĐT và được Sở đồng ý", ông Pháp thông tin.