Theo đó, Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh các quy định của pháp luật, nhất là trong lĩnh vực tổ chức bộ máy, phân cấp quản lý và cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm bộ máy chính quyền cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Nghiên cứu mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu. Ảnh: Minh Thu

Bộ Chính trị yêu cầu Đảng ủy Chính phủ nghiên cứu xây dựng khu kinh tế đặc biệt để tạo không gian phát triển mới; trên cơ sở đề xuất của các tỉnh ủy, thành ủy, nghiên cứu mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu gắn với mục tiêu xây dựng cấp xã thực sự trở thành trung tâm vận hành mới ở cơ sở, báo cáo Bộ Chính trị. Nhiệm vụ này cần hoàn thành trong năm nay.

Một nhiệm vụ khác được Bộ Chính trị giao là nghiên cứu xây dựng khung tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống hành chính nhà nước (Trung ương, cấp tỉnh, cấp xã) phù hợp với vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ngành, lĩnh vực và địa bàn (đô thị đặc biệt, đô thị, đồng bằng, miền núi) bảo đảm nguyên tắc cốt lõi.

Giảm các đầu mối bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Y tế

Đáng chú ý, Trung ương yêu cầu sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đại học công lập theo hướng: Chuyển cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực về Bộ GD-ĐT hoặc địa phương quản lý, sáp nhập, hợp nhất cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn, trừ các cơ sở giáo dục thuộc lĩnh vực đặc thù. Bộ Chính trị định hướng giảm tối thiểu 20% đầu mối cơ sở giáo dục đại học công lập, việc này phải hoàn thành trước ngày 1/4/2027.

Với cơ sở giáo dục nghề nghiệp và thường xuyên, Bộ Chính trị lưu ý: Chuyển cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc bộ, ngành về địa phương quản lý, trừ một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc lĩnh vực đặc thù; giảm tối thiểu 30% số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. Nhiệm vụ này, Đảng ủy Chính phủ cần lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành trước ngày 1/10.

Một trưởng đại học ở TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Bộ Chính trị cũng giao Đảng ủy Chính phủ sắp xếp, tổ chức lại theo hướng giảm các đầu mối bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Y tế và giảm đầu mối khối giám định pháp y và giám định tâm thần.

Mô hình tổ chức trạm y tế cấp xã cần được hoàn thiện, bảo đảm cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, cơ bản thiết yếu cho người dân ngay tại cơ sở; xác định mô hình và tổ chức, sắp xếp lại các trung tâm y tế khu vực bảo đảm hoạt động hiệu quả, không chồng chéo nhiệm vụ.

Một nhiệm vụ khác mà Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ là rà soát, bổ sung và hoàn thiện các quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung theo hướng xác định rõ tiêu chí, điều kiện áp dụng, thẩm quyền xem xét, trách nhiệm của các cơ quan liên quan và cơ chế xử lý đối với các trường hợp cụ thể.

Với Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Bộ Chính trị yêu cầu chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương khẩn trương tổ chức bàn giao, tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận. Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương cần rà soát, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy định mới về chức năng, nhiệm vụ và kiện toàn bộ máy tổ chức trực thuộc. Nhiệm vụ này cần hoàn thành tháng 8.

Cùng với đó, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi các văn bản liên quan đến tổ chức và hoạt động của các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Cũng trong khoảng thời gian 2026-2027, Bộ Chính trị lưu ý khẩn trương hoàn thành sắp xếp, tinh gọn các cơ quan báo, tạp chí, đơn vị sự nghiệp thuộc MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ theo các kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Xây dựng biên chế giai đoạn 2027-2031

Với Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị yêu cầu rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các văn bản, quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, công tác cán bộ; quy chế làm việc, quy chế phối hợp của các cấp ủy, tổ chức đảng để thống nhất, đồng bộ với Quy định thi hành Điều lệ Đảng, phù hợp với chủ trương thí điểm mô hình tổ chức đảng trong giai đoạn mới.

Ban Tổ chức Trung ương được giao chủ trì, tham mưu Bộ Chính trị giao biên chế giai đoạn 2027-2031 trong hệ thống chính trị. Ảnh: Thạch Thảo

Ban Tổ chức Trung ương cũng được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng đề án sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp tỉnh, cấp xã (trong đó có nội dung điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của ban tuyên giáo cấp ủy các cấp) bảo đảm đồng bộ, thống nhất với đề án chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Đáng chú ý, Bộ Chính trị định hướng nghiên cứu, xây dựng đề án chuyển chức năng, nhiệm vụ bồi dưỡng về lý luận chính trị và cập nhật kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ từ trung tâm chính trị xã, phường, đặc khu về trường chính trị tỉnh, thành phố.

Một nhiệm vụ khác là nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức theo ngành dọc đối với các cơ quan Nội chính, Kiểm tra của Đảng, Thanh tra Nhà nước, hoạt động theo cơ chế lãnh đạo "song trùng" cả ở Trung ương và địa phương. Việc này cần báo cáo Bộ Chính trị và hoàn thành trong tháng 10.

Ban Tổ chức Trung ương cũng được giao chủ trì, tham mưu Bộ Chính trị giao biên chế giai đoạn 2027-2031 cho các địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị.