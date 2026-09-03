Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố về việc thực hiện ý kiến của Kiểm toán Nhà nước liên quan đến việc giải quyết chính sách, chế độ theo Nghị định 178/2024 của Chính phủ.

Việc này được thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại Văn bản số 8183/VPCP-TCCV ngày 14/8/2026 về kết quả kiểm toán việc thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.

Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương rà soát tổng thể và chịu trách nhiệm về kết quả giải quyết chính sách đối với những trường hợp đã được quyết định cho nghỉ việc theo Nghị định 178/2024, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67/2025 của Chính phủ.

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương rà soát, làm rõ việc thực hiện chính sách theo Nghị định 178. Ảnh minh hoạ: VietNamNet.

Việc rà soát phải bảo đảm các trường hợp được giải quyết chính sách đúng đối tượng, đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Các cơ quan cũng phải thực hiện những nhiệm vụ được Phó Thủ tướng giao tại Văn bản 8183/VPCP-TCCV.



Làm rõ trách nhiệm trong từng trường hợp

Đối với các bộ, cơ quan, địa phương được nêu tại Văn bản 8183, Bộ Nội vụ yêu cầu cung cấp thông tin về các kiến nghị, kết luận của Kiểm toán Nhà nước liên quan đến việc thực hiện chính sách.

Đồng thời, các cơ quan phải làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức liên quan trong việc xác định đối tượng và thực hiện trình tự, thủ tục giải quyết chính sách nghỉ việc đối với từng trường hợp.

Việc này phải căn cứ Nghị định 178/2024, Nghị định 67/2025 và các văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Căn cứ thẩm quyền quyết định, giải quyết chính sách nghỉ việc theo quy định, các bộ, ngành, địa phương được yêu cầu có ý kiến cụ thể đối với từng trường hợp được nêu trong Báo cáo số 1212/BC-KTNN của Kiểm toán Nhà nước.

Bộ Nội vụ yêu cầu trong quá trình tổng rà soát, thanh tra, kiểm tra, nếu phát hiện sai sót, các cơ quan phải báo cáo cụ thể và có phương án khắc phục kịp thời theo đúng quy định.

Trường hợp phát sinh vướng mắc, các bộ, ngành, địa phương phải báo cáo rõ để Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Báo cáo kết quả rà soát phải được gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 15/9/2026 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

Nghị định 178 quy định chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Nghị định này sau đó được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67/2025.