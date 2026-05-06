Giảm nghèo thông tin về chuyển đổi số: Không ai bị bỏ lại phía sau

Kế hoạch triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” năm 2026 do UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành hồi trung tuần tháng 3/2026 xác định rõ yêu cầu triển khai phong trào theo tinh thần “toàn dân, toàn diện, không ai bị bỏ lại phía sau”, bảo đảm mọi người dân đều được trang bị kiến thức, kỹ năng số cơ bản để tham gia môi trường số, khai thác hiệu quả các dịch vụ số trong đời sống.

Việc xác nhận đạt phổ cập tri thức về chuyển đổi số, kỹ năng số trên nền tảng VNeID giúp cơ quan quản lý đo lường chính xác mức độ tiếp cận công nghệ của người dân, từ đó điều chỉnh chính sách phù hợp.

Đáng chú ý, hệ thống chỉ tiêu được thiết kế với mức rất cao. Cụ thể, tỉnh phấn đấu 100% người dân trong độ tuổi trưởng thành được trang bị kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, có kỹ năng số và sử dụng thiết bị thông minh để khai thác thông tin, dịch vụ số. Trong đó, 80% người dân trưởng thành được xác nhận đạt phổ cập tri thức về chuyển đổi số, kỹ năng số trên nền tảng VNeID (tiêu chí đo lường định lượng năng lực số của cộng đồng - PV). 30% người dân trưởng thành đăng ký chữ ký số, tạo nền tảng thuận lợi hơn cho giao dịch điện tử và dịch vụ công trực tuyến .

Với cách tiếp cận tổng thể, phong trào “Bình dân học vụ số” ở tỉnh Đắk Lắk bao phủ nhiều nhóm đối tượng. Mục tiêu trong năm nay, 100% học sinh từ cấp tiểu học được trang bị kỹ năng số, bảo đảm khả năng học tập, sáng tạo và tự bảo vệ trên môi trường mạng; 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan Nhà nước cũng được đào tạo kỹ năng số, sử dụng thành thạo nền tảng số phục vụ công việc; 100% người lao động trong doanh nghiệp, hợp tác xã được yêu cầu có kiến thức công nghệ số, sử dụng thiết bị thông minh nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả kinh doanh…

Tăng tốc phổ cập kỹ năng số bằng giải pháp “đi từng ngõ, gõ từng nhà”

Để hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo thông tin về chuyển đổi số, hình thành hệ sinh thái công dân số toàn diện, Đắk Lắk triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp, trong đó nổi bật là cách làm sát cơ sở và định lượng rõ kết quả.

Ở cấp cơ sở, mỗi xã, phường được giao chỉ tiêu tổ chức ít nhất 5 lớp “Bình dân học vụ số”, đồng thời mỗi thôn, buôn, khu phố phải có tối thiểu 10 buổi hướng dẫn trực tiếp cho người dân. Cách làm này hướng đến việc đưa kỹ năng số đến tận hộ gia đình, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa.

Mô hình tổ công nghệ số cộng đồng tiếp tục được củng cố và mở rộng. Các lực lượng như công an, đoàn thanh niên, hội phụ nữ… được huy động tham gia, trực tiếp “đi từng ngõ, gõ từng nhà", hướng dẫn từng người tiếp cận nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến.

Tỉnh đặt yêu cầu trong năm nay, 100% người dân đến Trung tâm phục vụ hành chính công được hướng dẫn và có thể tự thao tác dịch vụ công trực tuyến. Đây là bước đi quan trọng nhằm chuyển đổi hành vi của người dân, từ phụ thuộc sang chủ động sử dụng dịch vụ số.

Công tác truyền thông cũng được lượng hóa bằng chỉ tiêu cụ thể. 100% xã, phường phải tổ chức ít nhất 10 hoạt động tuyên truyền trực quan; mỗi tháng đăng tải hơn 10 tin, bài hoặc video về phong trào “Bình dân học vụ số” trên các nền tảng truyền thông. Việc sử dụng đa dạng kênh như mạng xã hội, cổng thông tin điện tử, YouTube, Zalo… giúp mở rộng phạm vi, đối tượng tiếp cận thông tin về phong trào, đặc biệt với nhóm dân cư trẻ.

Bên cạnh đó, tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động quy mô lớn như Cuộc thi tìm hiểu chuyển đổi số, Ngày Chuyển đổi số, Ngày hội toàn dân học tập số… trên phạm vi toàn tỉnh .

Phong trào “Bình dân học vụ số” tại Đắk Lắk năm 2026 được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến căn bản về năng lực số của người dân. Đây không chỉ là bước đi cụ thể trong lộ trình chuyển đổi số, mà còn là giải pháp căn cơ nhằm giảm nghèo thông tin, thu hẹp khoảng cách số và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững trên địa bàn tỉnh.