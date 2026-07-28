Từng bước cải thiện khả năng tiếp cận thông tin và chuyển đổi số

Đắk Lắk hiện có khoảng 1.000 HTX đang hoạt động, thu hút khoảng 184.000 thành viên và hơn 27.000 lao động thường xuyên. Phát triển HTX hiệu quả là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững và duy trì các tiêu chí nông thôn mới cho địa phương.

Những năm gần đây, công tác hỗ trợ giảm nghèo thông tin cho HTX được các cấp, ngành triển khai bằng nhiều hình thức như: tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX; tư vấn thành lập mới HTX; tổ chức hội nghị nhân rộng mô hình HTX hoạt động hiệu quả…

Nội dung tuyên truyền tập trung vào Luật Hợp tác xã năm 2023, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, thông tin thị trường, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX…

Nhằm tạo diễn đàn trao đổi thường xuyên giữa cơ quan quản lý và các HTX, tỉnh Đắk Lắk cũng duy trì nhiều kênh trao đổi thông tin giữa chính quyền và cộng đồng HTX. Năm 2026, Đắk Lắk dự kiến tổ chức 2 hội nghị gặp mặt, đối thoại doanh nghiệp (vào tháng 7 và tháng 11); triển khai chương trình “Cà phê doanh nhân” 2 lần/tháng.

Về hoạt động chuyển đổi số, khu vực HTX đã có những chuyển biến tích cực. Các cơ quan chuyên môn đã tích cực hỗ trợ HTX áp dụng tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc, đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu, quảng bá sản phẩm OCOP trên nền tảng số. Nhiều HTX đã sử dụng tem truy xuất nguồn gốc bằng mã QR, ứng dụng thương mại điện tử, chữ ký số, hóa đơn điện tử và phần mềm quản lý sản xuất, bán hàng…

Đáng chú ý, toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có khoảng 104 HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tập trung vào hệ thống tưới tiết kiệm, chế biến nông sản, rang xay cà phê, truy xuất nguồn gốc và sản xuất theo các tiêu chuẩn như VietGAP... Đây là nền tảng quan trọng giúp nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Phát triển các hợp tác xã hiệu quả là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững và duy trì các tiêu chí nông thôn mới cho địa phương.

Vẫn còn khoảng cách về năng lực số

Bên cạnh những kết quả đạt được, thực trạng tiếp cận thông tin và năng lực số của các HTX tại Đắk Lắk vẫn còn không ít hạn chế.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Đắk Lắk, khả năng tiếp cận thông tin giữa các địa bàn và giữa các HTX chưa đồng đều. Một số HTX, đặc biệt là các HTX quy mô nhỏ, chưa chủ động nắm bắt thông tin về thị trường, chính sách hỗ trợ hoặc các chương trình phát triển của Nhà nước. Nhiều đơn vị còn gặp khó khăn trong việc hoàn thiện hồ sơ để tham gia và thụ hưởng các chính sách hỗ trợ.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, sự phát triển giữa các HTX cũng chưa đồng đều. Phần lớn HTX vẫn có quy mô nhỏ, thiếu vốn, thiếu nhân lực có trình độ công nghệ thông tin để đầu tư các giải pháp số, phần mềm quản trị hay hệ thống dữ liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Việc ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số và xây dựng liên kết dài hạn với doanh nghiệp ở nhiều nơi còn chậm, ảnh hưởng đến khả năng mở rộng thị trường và nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm.

Năng lực quản trị cũng là một trong những rào cản lớn đối với quá trình chuyển đổi số. Dù chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý HTX từng bước được nâng lên, vẫn còn một bộ phận cán bộ chưa qua đào tạo chuyên môn hoặc hạn chế về kỹ năng quản trị thực tế, kỹ năng số và khả năng tiếp cận công nghệ mới.

Trong bối cảnh kinh tế số phát triển mạnh mẽ, việc thiếu kỹ năng tiếp cận thông tin, khai thác dữ liệu và ứng dụng công nghệ làm giảm sức cạnh tranh của không ít HTX.

Tăng cường kỹ năng số, mở rộng kênh tiếp cận thông tin cho các HTX

Để nâng cao năng lực tiếp cận thông tin và năng lực số cho khu vực HTX, Đắk Lắk sẽ tiếp tục đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý HTX.

Tỉnh Đắk Lắk phấn đấu đến cuối năm 2027 có khoảng 175 HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Theo Kế hoạch Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2027 vừa được UBND tỉnh ban hành hồi trung tuần tháng 7/2026, Liên minh HTX tỉnh sẽ tích cực tổ chức các lớp bồi dưỡng nguồn nhân lực, tập trung vào quản trị HTX, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, kế toán, tài chính, tiếp cận chính sách, chuyển đổi số và liên kết theo chuỗi giá trị.

Song song đó, tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ HTX ứng dụng khoa học công nghệ, truy xuất nguồn gốc, bảo hộ nhãn hiệu, phát triển thương mại điện tử, sử dụng chữ ký số, hóa đơn điện tử và các phần mềm quản lý sản xuất, kinh doanh. Việc tổ chức tập huấn kỹ năng bán hàng trực tuyến, quảng bá sản phẩm trên môi trường số cũng được chú trọng nhằm giúp HTX mở rộng thị trường tiêu thụ.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là xây dựng mạng lưới tư vấn chuyên sâu về quản trị, thị trường, pháp lý và chuyển đổi số cho HTX. Theo đánh giá của tỉnh, nhu cầu tư vấn của các HTX ngày càng lớn trong khi đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp hiện còn hạn chế.

Ngoài ra, tỉnh Đắk Lắk cũng sẽ hoàn thiện cơ sở dữ liệu về kinh tế tập thể, tăng cường kết nối thông tin giữa cơ quan quản lý và HTX.

Những giải pháp nêu trên được kỳ vọng sẽ giúp các HTX Đắk Lắk nâng cao năng lực tiếp cận thông tin, làm chủ công nghệ số, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và thị trường số, qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và sức cạnh tranh trong thời gian tới.