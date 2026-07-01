UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình truyền thông về bình đẳng giới giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh, nhằm tăng cường hiệu quả truyền thông, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới, phòng ngừa ứng phó bạo lực gia đình trên cơ sở giới trong toàn xã hội.

Trong kế hoạch, UBND tỉnh Đắk Lắk đặt ra nhiều mục tiêu cao như: Phấn đấu đến năm 2030, nhận thức về bình đẳng giới của các nhóm đối tượng trong cộng đồng tăng từ 10 - 15% so với năm 2026; 100% các hương ước, quy ước của cộng đồng đã được thông qua không có sự phân biệt đối xử về giới; 90% cơ quan truyền thông chính thức áp dụng Bộ chỉ số về giới trong truyền thông…

UBND tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu phải “đổi mới về nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng công tác truyền thông; nội dung truyền thông phải chính xác, phù hợp với từng nhóm đối tượng, lồng ghép yếu tố văn hóa địa phương; đảm bảo tính thường xuyên, liên tục, có chiều sâu”.

Tỉnh Đắk Lắk sẽ tận dụng hệ thống truyền thanh cơ sở kết hợp với các nhóm Zalo cộng đồng tại khu dân cư để đưa thông tin bình đẳng giới đến từng hộ gia đình, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng ven biển, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Điểm nhấn đáng chú ý trong kế hoạch là quan điểm "đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội, nền tảng dữ liệu trong công tác truyền thông về bình đẳng giới, bảo đảm tiếp cận rộng rãi, đa dạng nhóm đối tượng".

UBND tỉnh Đắk Lắk xác định nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là tăng cường cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách và kết quả thực hiện công tác bình đẳng giới cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân; Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền phù hợp cho các nhóm đối tượng theo định kỳ và vào các đợt cao điểm hàng năm.

Thời gian tới, tỉnh Đắk Lắk sẽ duy trì và nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk; mở rộng việc đăng tải lại các nội dung này trên nền tảng số (Fanpage, YouTube, Zalo OA) để tiếp cận nhiều đối tượng hơn.

Các sản phẩm truyền thông từng bước được đa dạng hóa: bên cạnh tin bài truyền thống, chú trọng sản xuất các sản phẩm ngắn gọn, dễ hiểu như Infographic, video clip ngắn, "tờ rơi điện tử" để phù hợp với thói quen tiếp nhận thông tin trên thiết bị di động của người dân.

Đặc biệt, tỉnh Đắk Lắk cũng chủ trương tận dụng hệ thống truyền thanh cơ sở (loa phường, xã) kết hợp với các nhóm Zalo cộng đồng tại khu dân cư để tích cực giảm nghèo thông tin; đưa thông tin bình đẳng giới đến từng hộ gia đình, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng ven biển, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Mỗi năm, UBND các xã, phường tại Đắk Lắk sẽ phải xây dựng và duy trì ít nhất 1 mô hình truyền thông số cộng đồng tại địa phương để thu hút sự tham gia của người dân.

Cùng với đó, tỉnh Đắk Lắk sẽ triển khai chiến dịch truyền thông số đa điểm, sử dụng đồng bộ hệ thống màn hình LED công cộng, bảng điện tử tại các cửa ngõ, trục đường chính và các trang thông tin điện tử, mạng xã hội (Zalo, Facebook, TikTok) để phủ sóng thông điệp bình đẳng giới.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Lắk, Sở Dân tộc và Tôn giáo sẽ đóng vai trò chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung thuộc Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030.

Sở Dân tộc và Tôn giáo cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới phù hợp với đặc điểm văn hóa, phong tục tập quán của từng dân tộc; phát huy vai trò của người có uy tín, già làng, trưởng buôn, chức sắc, chức việc tôn giáo trong công tác truyền thông, vận động xóa bỏ định kiến giới, khuôn mẫu giới và các hủ tục, tập quán lạc hậu có ảnh hưởng đến việc thực hiện bình đẳng giới.