Câu chuyện ấy diễn ra sau trận mở màn của Nhật Bản tại World Cup 2022 ở Qatar. Sau khi tạo nên cú sốc bằng cách hạ gục tuyển Đức, các cầu thủ xứ mặt trời mọc ăn mừng tưng bừng trong phòng thay đồ.

Những hình ảnh hò reo, phấn khích và bầu không khí hỗn loạn quen thuộc sau một chiến thắng lịch sử nhanh chóng lan truyền khắp thế giới.

Nhật Bản một lần nữa được cả thế giới chú ý. Ảnh: JFA

Nhưng điều khiến người ta ấn tượng hơn cả lại xảy ra sau đó. Khi đoàn Nhật Bản rời sân Khalifa, các nhân viên vệ sinh của sân đã không khỏi ngạc nhiên khi bước vào phòng thay đồ.

Nơi đây sạch sẽ, gọn gàng đến mức gần như không có dấu vết nào cho thấy vừa có một đội bóng trải qua màn ăn mừng cuồng nhiệt. Đó là biểu hiện văn minh mà chúng ta ít khi được thấy, đặc biệt trong môi trường thể thao đỉnh cao.

Tuy nhiên, với người Nhật, đó không đơn thuần là sự ngăn nắp hay sạch sẽ. Họ đang thực hiện một nghi thức gọi là O-soji (Đại Tổng Vệ Sinh) – một phong tục thường diễn ra vào dịp cuối năm, nhưng cũng được áp dụng sau những sự kiện đặc biệt.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa thanh lọc cả về thể chất lẫn tinh thần, dọn dẹp mọi thứ, loại bỏ những điều không còn cần thiết để khép lại một chặng đường và chuẩn bị cho hành trình mới.

O-soji đã gây tiếng vang lớn tại Qatar. Các cầu thủ Nhật Bản thực hiện nghi thức này sau mỗi trận đấu, bất kể kết quả thắng, thua hay hòa.

Trên khán đài, người hâm mộ Nhật cũng làm điều tương tự khi ở lại nhặt rác và dọn dẹp khu vực mình ngồi, mang đến cho thế giới một bài học về ý thức cộng đồng vốn ít khi xuất hiện tại những sự kiện thể thao đông người.

Các cầu thủ Nhật Bản đã sẵn sàng cho trận gặp Hà Lan. Ảnh: JFA

Đêm nay, O-soji sẽ một lần nữa vượt ra ngoài biên giới Nhật Bản. “Samurai xanh” sẽ ra quân tại bảng F World Cup 2026 trên sân AT&T ở Arlington, Texas, gặp Hà Lan (3h ngày 15/6).

Đối thủ của họ, Hà Lan, là một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch dưới sự dẫn dắt của HLV Ronald Koeman.

Nhà toán học người Đức Joachim Klement cho rằng Hà Lan sẽ đăng quang tại Bắc Mỹ lần này. Ông từng dự đoán chính xác các nhà vô địch World Cup 2014 (Đức), 2018 (Pháp) và 2022 (Argentina).

Dù thắng, thua hay hòa, các cầu thủ và CĐV Nhật Bản nhiều khả năng vẫn sẽ rời sân với hình ảnh quen thuộc, khán đài cùng phòng thay đồ được trả lại trong tình trạng sạch sẽ như thể chưa từng có ai xuất hiện ở đó.

Trong những khoảnh khắc như thế, bóng đá hay World Cup dường như không còn là điều quan trọng nhất. Điều đọng lại chính là cách con người cư xử với nhau và với thế giới xung quanh mình.