Giải đấu pickleball quốc tế được mong đợi nhất năm - PPA Tour Asia - MB Vietnam Cup 2025 diễn ra từ 30/9 - 4/10 tại Đà Nẵng chính thức giới thiệu chiều 17/9.

Nhiều VĐV tên tuổi của thế giới và Việt Nam tranh tài tại giải đấu.

Giải đấu quy tụ những ngôi sao pickleball hàng đầu thế giới như Ben Johns, Tyson McGuffin, Christian Alshon, Zane Navratil, Kaitlyn Christian, Zoey Chao Yi Wang, Alix Truong… cùng nhiều VĐV được người hâm mộ yêu thích và cả các tay vợt hàng đầu Việt Nam sẵn sàng bùng nổ để mang đến cho người hâm mộ những trải nghiệm khó quên.

Giải đấu hứa hẹn hấp dẫn.

Phó Tổng Giám đốc FPT Play Tô Nam Phương cho biết, pickleball là trọng tâm chiến lược của FPT Play trong mảng thể thao trong thời gian tới. Vì vậy, "nhà đài" này khẳng định sẽ áp dụng kỹ thuật truyền hình tối ưu, nhằm đưa đến khán giả hình ảnh đẹp nhất của giải đấu quy tụ loạt sao "khủng" của Pickleball thế giới.