Trận đấu diễn ra căng thẳng và hấp dẫn ngay từ set mở màn, khi Ai Cập nhiều lần chạm set-point nhưng không thể kết thúc trước hàng thủ kiên cường của chủ nhà. Philippines tận dụng cơ hội duy nhất để thắng 29-27, vươn lên dẫn 1-0.

Philippines (áo sẫm) chơi có trận đấu xuất thần - Ảnh: Volleyball World

Set 2 chứng kiến sự vùng lên của đội bóng hạng 21 thế giới. Đại diện châu Phi nhập cuộc tốt hơn và ở thời điểm quyết định, họ tận dụng thành công cơ hội để thắng 25-23, qua đó quân bình tỉ số 1-1.

Tưởng chừng đây sẽ là bước ngoặt giúp Ai Cập lấy lại thế trận, nhưng sức nóng từ khán giả nhà đã tiếp thêm lửa cho Philippines. Đội trưởng Bryan Bagunas cùng các đồng đội thi đấu bùng nổ ở cuối set 3, giành chiến thắng 25-21.

Sang set 4, Philippines duy trì tinh thần hứng khởi, dù có thời điểm bị dẫn ngược. Sự xuất sắc của sao trẻ Leo Ordiales giúp Alas Pilipinas lật ngược tình thế, bứt phá để khép lại trận đấu bằng chiến thắng 25-21.

Niềm vui của các VĐV chủ nhà với chiến tích lịch sử tại giải VĐTG - Ảnh: Volleyball World

Ngôi sao của trận đấu là Bagunas ghi tới 25 điểm, Ordiales 21 điểm, còn Espejo đóng góp thêm 13 điểm. Chiến tích này giúp bóng chuyền nam Philippines nhảy vọt trên bảng xếp hạng FIVB từ vị trí 88 lên hạng 77 thế giới.

Đây là chiến thắng lịch sử đầu tiên của Philippines trong lần đầu dự giải, đồng thời khiến cục diện bảng A giải bóng chuyền nam vô địch thế giới 2025 trở nên khó lường khi cả Philippines, Ai Cập, Iran và Tunisia đều đang có cùng 3 điểm.