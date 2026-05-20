“Ba bám, bốn cùng” gắn kết quân - dân nơi biên giới

Công tác vận động quần chúng luôn được lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) xác định là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ biên phòng không chỉ làm tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ mà còn trở thành điểm tựa của đồng bào các dân tộc nơi biên giới thông qua nhiều mô hình dân vận hiệu quả, sát thực tiễn.

Bộ đội Biên phòng hướng dẫn người dân Lai Châu ứng dụng công nghệ số.

Một trong những cách làm nổi bật của BĐBP là kiên trì thực hiện phương châm “ba bám, bốn cùng”: bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương; cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc với đồng bào. Từ đó, cán bộ biên phòng hiểu phong tục, tập quán, nắm rõ hoàn cảnh từng hộ dân để có cách tuyên truyền phù hợp.

Thay vì tuyên truyền theo hình thức khô cứng, nhiều đơn vị lựa chọn cách vận động gần gũi, trực tiếp thông qua sinh hoạt cộng đồng, lao động cùng dân, giúp dân dựng nhà, sửa đường, hỗ trợ sản xuất. Qua những việc làm cụ thể, người dân thêm tin tưởng, chủ động nghe và làm theo hướng dẫn của cán bộ biên phòng.

Các chương trình như “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”, “Biên cương - Đêm hội trăng rằm”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Thầy thuốc quân hàm xanh”... tiếp tục được triển khai hiệu quả, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào vùng biên. Không chỉ giúp dân ổn định cuộc sống, cách làm này còn tạo sự gắn bó mật thiết quân - dân, giúp công tác tuyên truyền đạt hiệu quả thực chất hơn. Khi người dân tin bộ đội, hiểu chính sách, họ cũng tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ đường biên, cột mốc.

Hiện nay, toàn lực lượng có 350 cán bộ tham gia cấp ủy, chính quyền cấp xã; gần 2.626 đảng viên đồn biên phòng sinh hoạt tại chi bộ thôn, bản và hơn 8.500 cán bộ, đảng viên được phân công phụ trách gần 40.000 hộ gia đình khu vực biên giới. Thông qua việc tham gia sinh hoạt tại cơ sở, cán bộ biên phòng kịp thời nắm tình hình địa bàn, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đồng thời trực tiếp hướng dẫn người dân phát triển kinh tế, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi và nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Cầm tay chỉ việc, giúp đồng bào làm chủ công nghệ số

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, lực lượng BĐBP xác định muốn giúp người dân thoát nghèo bền vững thì trước hết phải giảm nghèo thông tin. Bởi tại nhiều địa bàn biên giới, không ít người dân còn hạn chế kỹ năng sử dụng công nghệ, khó tiếp cận thông tin chính thống và kiến thức phục vụ sản xuất.

Từ thực tế đó, phong trào “Bình dân học vụ số” và mô hình “Thầy giáo quân hàm xanh đẩy nhanh chuyển đổi số” được triển khai tại nhiều địa bàn biên giới đã mang lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, nhiều đơn vị triển khai mô hình “Ngày giúp dân làm nhà, tối giúp bà con chuyển đổi số”. Ban ngày, cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân dựng nhà, vận chuyển vật liệu, sửa chữa công trình; buổi tối lại tổ chức tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn kỹ năng số, phổ biến kiến thức sản xuất và hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ.

Cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống từng thôn, bản, đến từng hộ gia đình hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, truy cập Internet an toàn, cài đặt ứng dụng cần thiết và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Nhiều đơn vị mở các “lớp học số” ngay tại nhà văn hóa thôn, bản vào buổi tối để người dân thuận tiện tham gia.

Điểm nổi bật của các mô hình là cách hướng dẫn rất gần gũi, dễ hiểu. Với người già hoặc đồng bào dân tộc thiểu số chưa thông thạo tiếng phổ thông, cán bộ biên phòng kiên trì hướng dẫn bằng tiếng dân tộc, thao tác từng bước theo phương châm “cầm tay chỉ việc”.

Nội dung tuyên truyền cũng bám sát nhu cầu thực tế của người dân. Ngoài kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh, cán bộ biên phòng còn hướng dẫn bà con tra cứu giá nông sản, tìm hiểu kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội và nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Nhiều người dân lần đầu biết sử dụng Internet để tìm kiếm thông tin phục vụ sản xuất và đời sống. Không ít hộ dân đã biết quảng bá nông sản địa phương qua mạng xã hội, chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm, từng bước nâng cao thu nhập. Đặc biệt, khi được tiếp cận thông tin chính thống đầy đủ, người dân hiểu rõ hơn chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao tinh thần cảnh giác trước các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các đối tượng xấu.

Cùng với giúp dân phát triển kinh tế, giảm nghèo thông tin và thu hẹp khoảng cách số, các mô hình còn góp phần xây dựng mạng lưới thông tin rộng khắp tại khu vực biên giới. Người dân trở thành “tai mắt” hỗ trợ lực lượng chức năng phát hiện, cung cấp thông tin về các hành vi vi phạm pháp luật, xuất nhập cảnh trái phép và các loại tội phạm.

Công tác vận động quần chúng của Bộ đội Biên phòng đã mang lại hiệu quả thiết thực khi lấy “giảm nghèo thông tin” làm nền tảng. Khi người dân vùng biên chủ động tiếp cận thông tin, hiểu pháp luật và biết cách phát triển kinh tế trên chính quê hương mình, họ không chỉ vươn lên ổn định cuộc sống mà còn trở thành những “cột mốc sống” vững vàng, cùng BĐBP bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.