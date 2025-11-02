Dưới đây là 5 thiết bị tuyệt đối không nên cắm vào cổng sạc 12V trên ô tô nếu không muốn gặp rắc rối với hệ thống điện hoặc thậm chí gây cháy nổ.

1. Tẩu châm thuốc lá

Nhiều người vẫn mặc định cổng sạc 12V trên ô tô dùng để cắm tẩu châm thuốc lá, nhưng thực tế hai thứ này khác nhau. Cổng phụ kiện 12V hiện đại chỉ cung cấp điện cho thiết bị điện tử, chứ không được thiết kế để chịu nhiệt như bật lửa điện cổ điển.

Một số xe vẫn thiết kế tẩu châm thuốc lá riêng biệt với cổng sạc 12V. Ảnh: Ngô Minh

Nếu cố gắng cắm tẩu châm thuốc lá điện vào cổng sạc 12V, điều này có thể gây ra hiện tượng bị nóng chảy, chập mạch hoặc hư hỏng hoàn toàn. Trừ khi xe của bạn có cổng bật lửa riêng biệt được nhà sản xuất thiết kế cho mục đích đó, còn không tuyệt đối đừng thử “cắm nhầm”.

2. Bộ tẩu sạc biến tần công suất lớn

Bộ tẩu sạc biến tần công suất lớn cho phép bạn chuyển dòng điện một chiều (DC) của ô tô thành dòng xoay chiều (AC) để chạy laptop hoặc tủ lạnh mini. Tuy nhiên, cổng 12V chỉ chịu tải giới hạn công suất khoảng 120-180W, trong khi các thiết bị này thường có công suất lớn hơn.

Bộ tẩu sạc biến tần quá mạnh và dùng đồng thời nhiều thiết bị điện tử có thể khiến cầu chì nổ hoặc gây quá tải hệ thống điện. Ảnh: Bestek

Việc cắm bộ tẩu sạc biến tần công suất quá mạnh và sạc đồng thời nhiều thiết bị điện tử có thể khiến cầu chì nổ hoặc gây quá tải hệ thống điện. Nếu thật sự cần dùng thiết bị công suất cao, hãy kết nối trực tiếp bộ biến tần vào ắc quy, không phải qua cổng sạc 12V.

3. Thiết bị cắm qua đêm

Ngày nay, các phụ kiện như camera hành trình, bộ sạc hoặc máy lọc không khí được nhiều chủ xe lắp thêm vì nhiều lợi ích mà chúng đem lại. Nhiều người có thói quen cắm các thiết bị này suốt đêm vào cổng sạc 12V.

Nhiều cổng sạc trên một số mẫu xe được phép hoạt động liên tục ngay cả khi tắt máy. Ảnh: Tech Radar

Đây có thể được xem là thói quen nguy hiểm vì không phải tất cả cổng sạc 12V nào cũng đều hoạt động như nhau. Một số ổ cắm được thiết kế để bật khi động cơ đang chạy và tắt khi động cơ ngừng hoạt động, trong khi một số khác vẫn tiếp tục lấy điện bất cứ khi nào có thiết bị được cắm vào, ngay cả khi xe đã tắt máy.

Điều này dẫn đến ắc quy cạn sạch điện chỉ sau vài giờ. Cách tốt nhất là đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để biết ổ cắm có tự ngắt khi xe tắt hay không. Nếu không chắc, hãy rút thiết bị ra khi rời khỏi xe.

4. Bộ sạc điện thoại kém chất lượng

Ngày nay, điện thoại di động gần như là một thiết bị không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Vì vậy, việc sạc điện thoại trên ô tô cũng dần trở nên phổ biến. Nếu xe chưa có cổng sạc USB đi kèm, bạn có thể bổ sung bằng cách cắm bộ chuyển đổi vào cổng sạc 12V.

Tẩu sạc điện rẻ tiền có thể khiến điện thoại và cổng sạc 12V bị hư hỏng. Ảnh: Phukienxevip

Tuy nhiên, nếu bộ tẩu sạc điện rẻ tiền, chúng thường không được kiểm định an toàn và có thể phát sinh nhiệt, gây chập điện hoặc làm hỏng mạch sạc của điện thoại trong quá trình sử dụng.

Hơn nữa, dòng điện không ổn định cũng khiến pin điện thoại mau chai, thậm chí nổ cầu chì hoặc gây ra các hư hỏng khác cho các bộ phận điện trên xe. Do đó, khi chọn mua, hãy ưu tiên bộ sạc có chứng nhận an toàn (CE, RoHS, hoặc UL), có thương hiệu rõ ràng và tương thích với thiết bị của bạn.

5. Bất kỳ vật thể nào không phải đồ điện tử

Cổng sạc 12V kết nối trực tiếp với hệ thống điện của xe. Vì vậy, mọi vật kim loại, bụi bẩn, đồng xu hay mảnh vụn lọt vào đều có thể gây chập điện, cháy cầu chì hoặc hư hại nặng.

Khi không dùng đến cổng sạc 12V, hãy đậy hoặc che lại để tránh bụi bẩn hoặc dị vật lọt vào. Ảnh: Slashgear

Nếu phát hiện dị vật, hãy dùng máy hút bụi mini hoặc nhíp cách điện để lấy ra, tuyệt đối không dùng tay trần hay vật kim loại tiếp xúc trực tiếp với điểm tiếp điện. Khi không dùng, che cổng 12V lại bằng nắp cao su hoặc nút chặn bảo vệ để tránh tai nạn.

Cổng sạc 12V là tiện ích nhỏ nhưng cực kỳ hữu dụng nếu được dùng đúng cách. Tuy nhiên, chỉ cần một thao tác sai, hậu quả có thể khiến bạn phải thay cả hệ thống điện hoặc ắc quy. Hãy coi đây là nguồn điện phụ trợ, không phải ổ cắm gia dụng, và chỉ sử dụng các thiết bị được thiết kế dành riêng cho ô tô.

