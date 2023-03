Buộc người dân ra công an phường xin xác nhận cư trú là 'hành dân' Đại diện Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an) cho biết, việc cơ quan chức năng có nhiều cách để xác minh cư trú mà vẫn buộc người dân ra công an phường xin giấy xác nhận cư trú là "hành dân". Theo đại diện Cục C06, việc xác minh thông tin cư trú của công dân được thực hiện bởi 7 phương thức, việc xin giấy xác nhận cư trú là một trong 7 phương thức được thực hiện. Trong trường hợp cán bộ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính ở UBND các cấp hoặc cơ quan chức năng dù có đủ điều kiện nhưng không thực hiện các phương thức khác để chứng minh nơi cư trú mà vẫn buộc dân phải ra công an phường xin giấy xác nhận cư trú là “hành dân”.